Hammer Straße: Dritter und letzter Bauabschnitt beginnt

Trotz der Sperrungen ist das befürchtete Verkehrschaos an der Hammer Straße bislang ausgeblieben. In Kürze startet nun der dritte und letzte Bauabschnitt.

Voll im Zeitplan ist die Großbaustelle auf der Hammer Straße. Am 30. November (Dienstag) wird bereits mit dem dritten und letzten Bauabschnitt begonnen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Von der Vollsperrung betroffen ist dann der Abschnitt zwischen Oestricher Weg und Fritz-Reuter-Straße. Fußgänger- und Fahrradverkehre bleiben möglich, ebenso der Anliegerverkehr in Richtung „Buschhoff-Kreisel“, heißt es in der Mitteilung. „Die Baustelle ist ein massiver Eingriff in die Verkehrsströme. Unser Dank an alle Autofahrer, die sich auf die Situation gut eingestellt haben und sich den Umständen nach bestmöglich mit ihr arrangieren“, bittet der stellvertretende Umweltbetriebsleiter Robert Reminghorst weiter um Verständnis für die gegenwärtigen Erschwernisse. Ebenso werde den verständnisvollen Anwohnern, die die Baustelle ertragen müssen, zurzeit „jede Menge abverlangt“.

Ampel steuert Verkehr aus Wohngebiet

Seit 10. November sanieren Ahlener Umweltbetriebe und Landesbetrieb Straßen NRW die Fahrbahndecke. Zwischen Abzweig Fritz-Reuter-Straße und „Buschhoff-Kreisel“ werden auf einem guten Kilometer Schäden von Grund auf beseitigt. In gleichem Zuge erhält der Abzweig Oestricher Weg eine Ampel, um Verkehre in und aus dem Wohngebiet sicherer zu steuern. Alle Umleitungen sind bislang ohne Probleme verlaufen.