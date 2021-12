Hammer Straße erst ab Montagmittag frei

Keine Umwege mehr über die ohnehin schon stark frequentierte Dolberger Straße und andere Alternativadern: Die Sperrung der Hammer Straße soll – so der Stand am Freitagnachmittag – am Montagmittag aufgehoben werden. Die Fahrbahn hatte in den vergangenen vier Wochen auf einem Kilometer Länge zwischen Kreisverkehr und Ortseingangsschild eine neue Asphaltschicht erhalten.

Am Freitagvormittag stand hinter der für den Nachmittag geplanten Freigabe ein Fragezeichen, weil der Fugenverguss am Vortag nicht abgeschlossen werden konnte. Der beauftragte Subunternehmer werde noch bis Montagvormittag daran arbeiten, hieß es.

Freie Fahrt hat in den nächsten Wochen auch der Anwohnerverkehr aus dem Wohngebiet Oestricher Weg. Die Arbeiten an der Ampelkreuzung sollen erst Mitte Januar aufgenommen werden. Die Maßnahme dürfte sich bis in den April hinziehen – und das unter Sperrung der Zufahrt zur Hammer Straße.

