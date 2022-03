Hamster-Hysterie räumt Regale

Verbraucher touren auch in Ahlen durch die Einkaufsmärkte – für Sonnenblumenöl, Mehl und mehr. Dass Regalabschnitte vorübergehend leer sind, sei Folge überzogener Hamsterkäufe, erklärt Emel Demirer, Filialleiterin des Edeka-Kemper-Marktes in der Innenstadt. Und nicht von Lieferengpässen!

„Reine Panikmache“, sagt Emel Demirer, Filialleiterin des Edeka-Kemper-Marktes am Kerkmann-Platz. „Wenn jeder in haushaltsüblichen Mengen kaufen würde, würde es gar nicht zu leeren Regalen kommen.“ Die Hamster-Hysterie geht in eine neue Runde. Seit dem Wochenende bunkern Verbraucher auch in Ahlen Sonnenblumenöl, Mehl und mehr. Schließlich ist Krieg in der Kornkammer Europas mit unabsehbaren Folgen für alle. Das aktiviert Reflexe aus Coronazeiten abseits der Klopapierreihen. Doch auch dort gibt‘s wieder Engpässe. Aber das ist ein ganz anderes Thema.