„Hand in Hand“ geht es weiter

Ahlen

Die Koffer sind schon seit einigen Wochen ausgepackt, die Erinnerungen an ihren dreiwöchigen Aufenthalt in Tansania sind geblieben. Helga Rohden gerät ins Schwärmen, wenn sie von ihrer „zweiten Heimat“ und der Mwambao School in Bagamoyo berichtet.

Von Angelika Knöpker