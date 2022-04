Handballer sind „ideale Mitarbeiter“

Wie können Leistungssport und Unternehmen voneinander profitieren? Mit dieser Fragestellung hatten das Handball-Leistungszentrum Ahlen (HLZ) und der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft (BVMW) unter dem Motto „Leistungssport meets Mittelstand“ Unternehmer aus dem Kreis Warendorf in die Friedrich-Ebert-Halle eingeladen. Unter den Referenten war auch Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball Bundesliga GmbH (HBL).

Beide mit Herz dabei

Nachdem Herbert Eick vom BVMV und HLZ-Geschäftsführer Klaus Jäger die Unternehmerinnen und Unternehmer begrüßt hatten, verdeutlichte Frederik Neuhaus, Cheftrainer des Drittligateams und Geschäftsführer des Unternehmens Clockin in Münster, dass Mittelständler wie Leistungssportler fungieren. Beide seien mit Herz dabei und wollten etwas erreichen. Seine Spieler sind neben ihrem Sport beruflich oder im Studium tätig, nehmen für den Sport einen großen Aufwand auf sich. Sie müssen auf dem Feld entscheidungsfreudig sein, sind darüber hinaus teamfähig. „Sie können mit Druck umgehen“, pries der Trainer die Spieler als ideale Mitarbeiter in einem Unternehmen. Er mahnte aber auch eine offene Kommunikation an: „Diese Generation braucht eine Marke, sie will wissen wofür sie etwas tut.“

Die Informationsveranstaltung im Handball-Leistungszentum war sehr gut besucht. Foto: Ralf Steinhorst

Auch HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann machte auf die Qualitäten von Handballspielern aufmerksam: „Das sind alles Meister der Selbstorganisation – ein Marktplatz, um Arbeitskräfte zu finden.“ Im Bereich des Sponsorings wüssten sie aber auch genau, dass sie von den Unternehmen leben: „Unterstützen Sie die Jungs, damit sie ihren Job weitermachen und Beruf und Studium damit verbinden können.“ Die Unternehmen könnten auf vielfältige Weise davon profitieren, der Verein stelle die Möglichkeiten zur Unterstützung im Gespräch gerne dar. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass Handball ein Wachstumsmarkt sei. Ahlen sei eine Handballhochburg und mit dem Handball-Leistungszentrum werde gute Arbeit geleistet, lobte Frank Bohmann. Er wagte auch einen Blick in die Zukunft: „Es wäre doch schön, wenn die Ahlener wieder an der Zweiten Bundesliga anklopfen würden.“

„Inklusives SG Ahlen-Team“

Anschließend stellte Berni Recker vom Verein „Keiner geht verloren“ das Projekt „Inklusives SG Ahlen-Team“ vor, indem behinderte und nicht-behinderte Menschen ein Handballteam bilden. Henner Lammers und René Büscher von den Freckenhorster Werkstätten zeigten zudem Möglichkeiten auf, wie behinderte Menschen in Unternehmen eingesetzt werden können.