Hände und Kopf im Einsatz

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Das zu verdeutlichen, ist für die Unternehmen auch am Standort Ahlen gerade in Bezug auf die Akquirierung von Nachwuchskräften eine existenzielle Herausforderung. Der Berufsparcours am Donnerstagvormittag in der Stadthalle durch die Industrie-Initiative Ahlen sollte Schülerinnen und Schülern des neunten und zehnten Jahrgangs von Fritz-Winter-Gesamtschule, Overbergschule und Therese-Münsterteicher-Gesamtschule eine praxisbezogene Orientierung geben.

Der Industrie mehr Gesicht geben

„Wir wollen der Industrie in Ahlen mehr Gesicht geben“, gab Oliver Reimann, Geschäftsführer der Leifeld Metal Spinning, als Marschroute aus. Denn Defizite gebe es sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Jugendlichen. Die Unternehmen leiden unter Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, die Schülerinnen und Schüler würden zwar die Ahlener Unternehmen vom Namen her kennen, aber nicht deren Berufsfelder. Die Folge: Nach der Schulzeit verlassen einige Absolventen, die eigentlich hätten gehalten werden können, die Stadt. Daraus folgte, den Berufsparcours zu veranstalten.

Wie schneidet man eine Folie für ein Flachdach? Das konnte beim Berufsbild Dachdecker bei der Firma Fritz Heitkamm ausprobiert werden. Foto: Ralf Steinhorst

„Wir wollen zeigen, was handwerkliche Berufe sind, denn das ist für Schüler oft nur schwer vorstellbar“, sieht Christian Buschhoff vom gleichnamigen Unternehmen den Lösungsweg. Und für Oliver Reimann steht fest: „Wir haben tolle Unternehmen in Ahlen.“

Dass da die Ausbildungsmesse allein nicht der letzte Schluss sein könne, darüber waren sich alle am Berufsparcours teilnehmenden Unternehmen einig. Denn während bei der Ausbildungsmesse die Theorie mit Gesprächen im Vordergrund steht, haben beim Berufsparcours die Unternehmen zu einzelnen Berufsfeldern Stationen mit entsprechend zu lösenden Aufgaben aufgebaut.

Die Produktionsfachkraft Chemie muss bei Dow Chemicals auch Rohrdichtungen auswechseln können. Foto: Ralf Steinhorst

Bei den Elektrotechnikern wird eine elektrische Schaltung vervollständigt, bei Renner ein Medium gestaltet, bei Dow eine Rohrdichtung gewechselt. „Die Schüler haben sich den Aufgaben gerne gestellt“, konstatierte Jörg Arntzen von Dow Chemicals. Und Renate Knobel vom St.-Vinzenz-Berufskolleg wurde von Jugendlichen angesprochen, dass sie diese Möglichkeit, mal tatkräftig in die Berufsbilder hineinzuschnuppern, sehr gut finden. Das Ganze wurde finanziert durch die Arbeitsagentur Ahlen-Münster, die mit ihren Beratungen in den Schulen den Aktionstag zusätzlich flankiert.

An einer Station von Leifeld Metal Spinning sollte eine elektrische Schaltung vervollständigt werden. Foto: Ralf Steinhorst

Das Vinzenz-Berufskolleg ist mit der Vorstellung des Berufsbilds Sozialassistent mit Schwerpunkt Heilerziehung ein Beispiel dafür, dass beim Parcours auch nicht-industrielle Berufsbilder nahegebracht wurden

Die Unternehmen erhoffen sich, dass das Erlebnis, eine Aufgabe praktisch angepackt zu haben, bei den Schülerinnen und Schülern einen bleibenden Eindruck hinterlässt – damit sie nach Abschluss ihrer Schullaufbahn vielleicht bei einem Unternehmen aus Ahlen ins Berufsleben starten.