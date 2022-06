Handwerklich immer innovativ

Vor 70 Jahren, genauer am 1. Juli 1952, begann alles mit einer Kreissäge „Marke Eigenbau“. „Das war die Grundausstattung, mit der Heinrich Probst senior seinen Schreinerbetrieb in die Handwerksrolle eintragen ließ“, schmunzelte Heinz-Bernd Lohmann, Obermeister der Fachinnung Holz und Kunststoff, am Montag im Haus Quante. Denn dort feierte der Sohn des oben genannten Heinrich Probst, der ebenfalls Heinrich heißt, seinen 50. Jahrestag als Meister. Dazu überbrachten ihm der Obermeister und Ann-Kristin Erdmann von der Kreishandwerkerschaft den Goldenen Meisterbrief.

„Sie legten am 19. April 1972 Ihre Meisterprüfung im Tischlerhandwerk vor der Handwerkskammer in Münster ab“, so Heinz-Bernd Lohmann in seiner Ansprache. Er erinnerte nicht nur an die noch per Keilriemen angetriebene Kreissäge, sondern vor allem an die Leistungen und Verdienste, die der Jubilar in dem halben Jahrhundert als Meister erbracht hat.

Erweiterung der Produktpalette

Heinrich Probst der II. hatte den Betrieb am 1. Juli 1975 vom Vater übernommen. Bald darauf erweiterte er die Schreinerei um die Herstellung von Kunststofffenstern. Damit einher ging eine ansehnliche Betriebsvergrößerung. „Ihre handwerkliche Spitzenqualität und innovative Technik sowie die Kundenorientiertheit zeichnen den Betrieb seit der Gründung aus“, lobte Heinz-Bernd Lohmann.

„Nach meiner Lehrer bei Schlottböller in Dolberg hatte ich das Glück, in der Westfalenkaserne meinen damals noch zwei Jahre dauernden Grundwehrdienst ableisten zu können“, erinnerte sich der agile 77-jährige Goldmeister. Denn das habe die Möglichkeit eröffnet, in Vaters aufstrebendem Betrieb nach Dienst und am Wochenende mit anpacken zu können. „Das waren keine zehn Fahrradminuten vom Betrieb“, berichtete Heinrich Probst. Auch der wohl aufregendsten Auftrag in seiner Zeit ist ihm gut im Gedächtnis geblieben: „Wir haben Fenster im Kraftwerk in Uentrop eingebaut, ganz nahe dem Entladekran. Das war schon ein tolles Ding“, so der noch immer aktive Schreinermeister.

Die Goldmeisterfeier im Haus Quante beging er mit seiner Familie, den Mitarbeitern und Freunden.