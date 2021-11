Handyfilm bleibt verschollen

Der Mord an einem 21-Jährigen, der im März am Akazienweg im Schlaf erstochen wurde, bringt die beiden Täter für sechs Jahre bzw. sieben Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Am Dienstag fiel das Urteil.

Haftstrafen nach Mord am Akazienweg

27 Messerstiche töteten das 21-jährige Opfer im Schlaf: Eine grausame Bluttat ereignete sich im März am Akazienweg. Jetzt wurden die beiden Täter zu Freiheitsstrafen von sechs Jahren bzw. sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Zu Jugendfreiheitsstrafen von sechs Jahren sowie sieben Jahren und sechs Monaten wurden die beiden jungen Männer aus Ahlen verurteilt, die im März dieses Jahres einen 21-Jährigen heimtückisch im Schlaf durch insgesamt sogar 27 Messerstiche ermordet hatten (wir berichteten).

Die grausame Tat, die sich am Akazienweg ereignet hatte und bei der auch ein Feuer gelegt wurde, um Spuren zu verwischen, hatte auch für überregionales Aufsehen gesorgt. Das Tatmotiv war ein Handyvideo, dass den sexuellen Missbrauch am 21-jährigen Angeklagten zeigt. Obwohl die entsprechenden Aufnahmen von den Strafverfolgungsbehörden bis heute nicht sichergestellt werden konnten, nahm die zuständige 21. Große Strafkammer deren Existenz aufgrund von Zeugenaussagen an.

Besondere Brutalität attestiert

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte für den 21-jährigen eine Jugendfreiheitsstrafe von sechs Jahren beantragt. Für den 20-jährigen Mittäter hatte er jedoch neun Jahre gefordert, da dieser ohne eigenes Motiv gehandelt und dessen Tat eine besondere Brutalität aufgezeigt habe. So führte der Ahlener, der sich offenbar aufgrund der Freundschaft zum Mitangeklagten an der Tat beteiligt hatte, den finalen Stich in den Hals des Opfers aus.

Die Kammer berücksichtigte in ihrer Entscheidung das vom Anklagevertreter beanstandete Motiv. Das Strafmaß von siebeneinhalb Jahren ergab sich allerdings zum einem aus dem Umstand, dass eine Vorverurteilung miteinbezogen wurde und zum andren daraus, dass beim 20-jährigen keine besonderen Milderungsgründe zur Anwendung kamen.

So hatte nur der 21-jährige am Tag nach der Mordtat sein Handeln gestanden und die Beteiligung seines Freundes zunächst verschwiegen. Erst während Untersuchungshaft benannte er dann auch den 20-jährigen als Mittäter, sodass ihm durch die Kooperation bei Aufklärung der Tat eine Strafmilderung zugutekam.