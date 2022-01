Hanses: „Spaziergänge“ von Rechten organisiert

Der Tag der Befreiung des KZ Auschwitz jährte sich am Donnerstag zum 77. Mal. Auch in Ahlen wurde der Holocaust-Gedenktag begangen. Am frühen Abend versammelten sich Bürgerinnen und Bürger auf Einladung von Sven Hanses und der SPD Süd-Ost-Dolberg auf dem Therese-Münsterteicher-Platz. Ratsmitglied Manfred Kreutz, der sich besonders um Gedenkkultur in Ahlen kümmert, hatte eine Kranzniederlegung organisiert.

Auffällig viele jüngere Menschen hatten sich trotz strömenden Regens zu der Aktion eingefunden. Manfred Kreutz verwies auf die sechs Millionen ermordeten Menschen jüdischen Glaubens durch die Nationalsozialisten. „Das darf nicht wieder geschehen“, sorgte er sich angesichts der sich verstärkenden rechtsradikalen Tendenzen im Rahmen der Corona-Pandemie. „Wir müssen wachsam sein“, forderte der Sozialdemokrat.

Radikales Gedankengut

Es sei nicht so, dass sich rechtsradikale Gruppen unter die Corona-Demonstranten und Impfverweigerern mischten, diese seien vielmehr die Organisatoren, zeigte Sven Hanses, Sprecher des „Ahlener Appells“ und BMA-Mitglied, auf. „Radikales Gedankengut scheint in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen“, fürchtete er.

Frederik Werning, stellvertretender SPD-Stadtverbandsvorsitzender und Landtagskandidat, dankte Sven Hanses und Manfred Kreutz für die Organisation des Gedenkens. „Wir bleiben wachsam, damit es nie mehr einen solchen Völkermord auf der Welt gibt“, erklärte Frederik Werning. Er verwies darauf, dass auch Sozialdemokraten, Kommunisten, Homosexuelle sowie Sinti und Roma in den KZs ermordet wurden.

„Wer den Nationalsozialismus mit seinem Völkermord einen ,Fliegenschiss in der deutschen Geschichte‘ nennt, zeigt wessen Geistes Kind er ist“, meinte zudem der Historiker Reinhard Baldauf mit Blick auf die Rechtsaußen-Abgeordneten im Bundestag.

Demo auf dem Marienplatz

Sven Hanses rief dazu auf, am Montag um 18 Uhr zum Marienplatz zu kommen: „Seit Wochen beobachten wir die ,Spaziergänge‘ der Maßnahmengegner und auch die zugehörigen Telegram-Kanäle der Umgebung. Ahlen, Beckum, Hamm, überall im Kreis Warendorf wird aufgerufen – und es sind an allen Orten die gleichen Leute, die zu den nicht angemeldeten Versammlungen gehen. Sonntags in Beckum, Montags in Ahlen, Mittwochs in Hamm.“ So wollten sie zeigen, dass sie „viele“ seien. Tatsächlich seien es aber keine 60 Personen, die wirklich aus Ahlen kämen und „gemeinsam mit Verschwörungsideologen, Reichsbürgern und dem rechten Rand durch die Innenstadt marschieren“.

Mythos in Telegram-Gruppe

Tatsache sei, so Sven Hanses: „Es gibt dieses Virus.“ Selbst das werde von einigen abgestritten und auch in der Ahlener Telegramgruppe würde der Mythos geteilt, dass es sich bei Corona um eine „Plandemie“ handele. Antisemitische Narrative wie Soros wäre beteiligt oder Bill Gates hätte das alles erfunden seien ebenso dort zu finden wie die Behauptung, in der Impfung seien Gift, Chips, Nanobots. Sven Hanses abschließend: „Nebenbei werden Beiträge der AfD und der Freien Sachsen geteilt, deren Sprecher ein früherer NPD-Politiker ist und der offen fordert, die Demokratie abzuschaffen und das Kaiserreich wieder einzuführen.“