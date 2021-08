Harte Gangart des Kreises

Ihren gesellschaftspolitischen Spaziergang durch die Ahlener Innenstadt mussten die Bündnisgrünen am Samstagnachmittag ohne ihre prominenten Gast unternehmen: Lamya Kaddor war auf der Autobahn mit einer Reifenpanne liegengeblieben. Aber auch ohne die Islamwissenschaftlerin, die für die Grünen in Duisburg für den Bundestag kandidiert, machte sich die kleine Gruppe, die die heimische Wahlkreiskandidatin Jessica Wessels begleitete, auf den Weg vom Park an der Beckumer Straße durch die Fußgängerzone zum Bürgerzentrum, wo bereits die beiden Vertreterinnen des Fördervereins für Flüchtlinge Ahlen, Angelika Knöpker und Gisela Lage, warteten.

Getroffen hatte sich die Gruppe an der erst am Donnerstag offiziell eingeweihten Gedenkstätte „10+1 Bäume für die NSU-Opfer“, wo Thomas Genetzky eine kurze Rede hielt und für ein Leben in Vielfalt eintrat. Genetzky erinnerte an die lange Einwanderungstradition Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.

Arbeit der Flüchtlingsberatung

Im Bürgerzentrum begrüßte Geschäftsführerin Christiane Busmann die Gäste und stellte ihnen die Arbeit der Flüchtlingsberatung mit Steffi Klagge vor. Die Beraterin beklagte die restriktive Haltung der Ausländerbehörde des Kreises, die oftmals nicht einmal den Ermessensspielraum ausnutze. Knöpker schilderte ein drastisches Beispiel aus der Arbeit ihres Vereins, in dem eine Familie aus dem Balkan abgeschoben werden sollte, obwohl der Vater über eine feste Anstellung in einer Schreinerei verfügte und die Kinder gute Noten aus der Schule mitbrachten. Nur mit Mühe sei es letztlich gelungen, die Abschiebung zu verhindern. Kritik wurde auch an Landrat Dr. Olaf Gericke geübt, der sich in Einzelfällen selbst über ein positives Votum der Härtefallkommission des Landtags hinwegsetze.

Ali Bas, Sprecher des Kreisverbandes der Grüne, bestätigte diesen kompromisslosen Kurs des Kreises. Aus ihrer Erfahrung ergänzte Klagge, dass die Unterscheidung in Menschen mit guter oder schlechter Bleibeperspektive beendet werde müsse. Es sei völlig kontraproduktiv, die Menschen bis zu zwei Jahren in Ankerzentren unterzubringen, wo keinerlei Integration erfolge.

Wessels nahm die Vorschläge mit für ihre politische Arbeit im Warendorfer Stadtrat, im Kreistag und auf höherer Ebene.