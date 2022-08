Haufenweise Reifen im Wald

Wer hat rund 200 alte Reifen im Wald an der Bankampstraße illegal abgeladen? Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Umweltfrevel in Guissen: Auf einem Waldweg nahe der Bankampstraße haben Unbekannte am Wochenende haufenweise Reifen illegal abgeladen, die Polizei schätzt rund 200 Stück. Spaziergänger wunderten sich am Sonntag über die unerwartete Wegblockade. Vermutlich wurden die Altreifen mit einem Schlepper oder einem Fahrzeug mit Ladefläche transportiert. Die Anwohner hoffen, dass Zeugen die Verursacher möglicherweise beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 96 50 entgegen.