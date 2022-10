Hauptfeld jagt Ausreißern hinterher

Gegen 13 Uhr sollten die Radprofis des Münsterland-Giro den Ortsteil Vorhelm auf der Hauptstraße durchfahren, pünktlich um 13.02 Uhr kündigte das Fahrzeug der Rennleitung die hinter ihr fahrende Ausreißergruppe an. Dann ging alles ganz schnell, fünf Minuten später hatte auch das Hauptfeld das Wibbeltdorf erreicht.

55 Streckenposten sorgen für freie Fahrt

55 Posten standen im Großbereich Vorhelm bereit, um die Zufahrten zu der Rennstrecke abzusichern. Diese umfasste den Abschnitt vom Hof Bühlmeyer an der Münsterstraße bis zur Eisenbahnbrücke am Ortsteil Vorhelm Bahnhof. „55 Helfer musst du erst mal auf die Beine stellen“, war Sebastian Schröer vom Löschzug Vorhelm stolz. Feuerwehrleute und Jugendendfeuerwehrleute aus dem Löschzug kamen da genauso zusammen wie andere Freiwillige, die sich durch Mundpropaganda angesprochen fühlten.

Schon vormittags wurde regelmäßig durch das Münsterland-Giro-Team kontrolliert, ob das Parkverbot auf der Hauptstraße eingehalten wurde. „Parksünder“ hätten mit Abschleppen rechnen müssen. Das ging insgesamt gut. Allein ein toter Hase auf der Fahrbahn Höhe des Kemper-Markts wurde übersehen, was einer Zuschauerin eine Viertelstunde vor der der Ankunft der Radprofis auffiel. Der wurde dann auch schnell von Feuerwehrmann Tim Schlautmann mit Hilfe einer Schippe entfernt.

Münsterland-Giro durchfährt Vorhelm Eine Viertelstunde vor der Tourdurchfahrt gibt ein Polizeimotorrad das Signal zur Absperrung der Zufahrtsstraßen. Foto: Ralf Steinhorst Ein toter Hase muss noch runter von der Fahrbahn, Tim Schlautmann erledigt das mit der Schippe. Foto: Ralf Steinhorst Jetzt wird es ernst. Das Rennleitungsfahrzeug kündigt mit einem „Hallo Vorhelm“ die Fahrer an. Foto: Ralf Steinhorst Probefahneneinsatz auf der Verkehrsinsel, bevor es ernst wird: Dirk Vharvat. Foto: Ralf Steinhorst Die Ausreißergruppe hatte sich in Vorhelm schon auf fünf Minuten vom Hauptfeld abgesetzt. Foto: Ralf Steinhorst Auch das Hauptfeld durchfuhr zügig das Wibbeltdorf. Foto: Ralf Steinhorst Es hatten sich einige Radsportfreunde an den Fahrbahnrand begeben, um sich die Durchfahrt des Giro nicht entgehen zu lassen. Foto: Ralf Steinhorst Auch das Hauptfeld durchfuhr zügig das Wibbeltdorf. Foto: Ralf Steinhorst Daumen hoch: Edeltraud Hergesell, Diana Tuchen und Maria Berkemeier hatten an der Strecke viel Spaß. Foto: Ralf Steinhorst Haben an der Absperrung zur Enniger Straße alles im Griff (v.l.): Sebastian Schröer, Alina Wehrmann und Christoph Kaldewei. Foto: Ralf Steinhorst Der Tross der der Teamfahrzeuge mit Ersatzrädern bildete den Abschluss der Durchfahrt. Foto: Ralf Steinhorst

Gegen 12.45 Uhr war ein durchfahrendes Polizeimotorrad das Zeichen dafür, dass an den Zufahrtsstraßen nichts mehr geht, die Absperrungen blockierten dort nun endgültig jeden Verkehr, besetzt mit Streckenposten. Die Verkehrsinseln wurden mit Feuerwehrleuten mit gelben Fahnen besetzt zum Zeichen für die Fahrer, dass man dort rechts und links dran vorbeifahren kann. Der gesamte Pulk entschied sich letztlich für die linke Seite.

Verwunderung bei den Zuschauern

Um 12.25 Uhr war das Rennen in Telgte gestartet worden, das dann über Sendenhorst nach Vorhelm führte. Mit einem „Hallo Vorhelm“ aus dem Lautsprecher des Rennleitungsfahrzeugs wurde es um 13.02 Uhr ernst, die Ausreißergruppe hatte Vorhelm erreicht. Dann kam lange Zeit nichts. Verwunderung unter den Zuschauern, schon im ersten Teil des Rennens war so ein großer Abstand? Während die einen mutmaßten, im Kreisverkehr könne es zum Massensturz gekommen sein, beruhigten die anderen: Das Hauptfeld wird die Ausreißer später wieder einholen. Was sich im Zieleinlauf in Münster dann ja auch bestätigte. Um 13.07 Uhr schließlich hatte auch das Hauptfeld Vorhelm erreicht. Zeit, alle Absperrungen danach sofort aufgehoben.

Reibungsloser Verlauf

„Kein Stress, lediglich der eine oder andere zum Warten gezwungene Autofahrer war ein bisschen grimmig“, resümierte Sebastian Schröer zum Abschluss. Was Christoph Kaldewei, schon beim letzten Münsterland-Giro durch Vorhelm als Streckenposten vor einigen Jahren dabei, bestätigte: „Alles unfallfrei überstanden“.

Auch Diana Tuchen vom Seniorenzentrum Drüke Möhne zeigte sich zufrieden: „Vier Senioren sind mit an die Strecke gekommen, und die waren mit Spaß dabei“.