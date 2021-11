Haushaltswaren sind ihr Metier

„Gegessen wird immer“, sagt Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Was zunächst nicht außergewöhnlich scheint, hat jedoch für die Firma Krüger aus der Sachsenstraße besondere Bedeutung: Das Unternehmen vertreibt seit den 1950er-Jahren Haushaltswaren, die in der Küche zum Einsatz kommen und hat sich seitdem als gefragter Fachhändler sowie feste Größe im Ahlener Wirtschaftsleben etabliert. Gemeinsam mit Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), besuchte Alexander Berger jetzt das Familienunternehmen. „Der Wirtschaftsstandort Ahlen zeichnet sich durch viele Unternehmen aus, die in krisenfesten Segmenten tätig sind und dadurch konjunkturellen Schwankungen etwas entgegenzusetzen haben. Krüger ist eines davon“, so der Bürgermeister laut Pressemitteilung der WFG.

Mit einem Stand fing alles an

Krügers Geschäft begann mit einem Stand auf Wochenmärkten. Heute beschäftigt der Fachhändler 18 Mitarbeiter und ist mit seinem Onlineshop längst auch im Internet zuhause. Zum Sortiment gehören Pfannen, Bräter, Kochtöpfe und emaillierte Küchenbehältnisse in allen Größen.

Seit der Gründung durch Namensgeber Karl Krüger ist ein umfangreiches Sortiment aus Aluminium, Aluguss, Edelstahl, Eisenguss und Emaille entstanden, das unter Berücksichtigung neuester Trends und Entwicklungen mittlerweile in dritter Generation für den täglichen Einsatz ständig optimiert wird. „Viele Kunden aus dem In- und Ausland teilen große Begeisterung für durchdachte, preiswerte und robuste Haushaltswaren“, schildert Geschäftsführer Udo Krüger. Wirtschaftsförderer Jörg Hakenesch lobt die Unternehmenspolitik: „Krüger kombiniert erfolgreich seine Wurzeln mit heutigen Kundenwünschen und modernen Vertriebswegen zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell.“

Seit 48 Jahre an der Sachsenstraße

Der Standort in der Sachsenstraße, wo das Unternehmen seit 48 Jahren ansässig ist, scheint hierfür ideal zu sein: Das stetig erweiterte Lager bietet Platz für bis zu 7000 Paletten. Die Krügers legen großen Wert auf Qualitätsstandards. Nicht zuletzt aus diesem Grund vertreiben sie seit der ersten Stunde Töpfe und Behältnisse aus Emaille. Gab es in Ahlen einst sieben Betriebe, bei denen Unternehmensgründer Karl Krüger die Töpfe erwerben konnten, kooperiert der Familienbetrieb seit über 50 Jahren mit einem Hersteller aus Rumänien, der eine hervorragende Qualität gewährleistet. „Zu einem Großteil wird die emaillierte Ware noch mit Handarbeit gefertigt“, berichtet Udo Krüger. Der Partnerbetrieb in Rumänien setze zudem auf deutsches Know-how und deutsche Maschinen. Beide Unternehmen sind im engen Austausch.

In Ahlen werden vermutlich schon viel mehr Menschen ein Produkt aus dem Hause in der Hand gehabt haben, als sie wissen – die Firma Krüger vertreibt seit 20 Jahren das Ahlener „Pöttken“, das jedes Jahr zum traditionellen „Ahlener Pöttkes- und Töttkenmarkt“ neu aufgelegt wird. Gegessen wird immer.