Häusliche Gewalt hat zugenommen

Der Beckumer Verein „Frauen helfen Frauen“ bietet auch in Ahlen Sprechstunden an. Jeden Dienstag berät Marina Völlmecke Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Oder die sich auch „einfach nur“ trennen wollen.

Die Zahlen sind alarmierend. Allein in diesem Jahr musste die Polizei im Kreis Warendorf 72 Mal in Fällen häuslicher Gewalt einschreiten, davon allein 26 mal in Ahlen. Die Dunkelziffer ohne Einsatz der Ordnungshüter ist erschreckend hoch. Und bei zahlreichen weiteren Einsätzen gaben die betroffenen Frauen nicht die Einwilligung, die Frauenberatungsstelle Beckum „Frauen helfen Frauen“ mit ihrer Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt zu informieren. Seit sieben Jahren bietet die Fachstelle in der Familienbildungsstätte in Ahlen eine Außensprechstunde an.