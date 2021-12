Heilige Drei Könige im „Schichtdienst“

Kein Aussendungsgottesdienst, keine Hausbesuche – wie schon in diesem Jahr wird auch die Sternsingeraktion 2022 in Ahlen etwas anders ablaufen als vor Corona.

Die Sternsingeraktion 2022 wird auch in Ahlen wie schon in diesem Jahr wieder etwas anders ablaufen als vor Corona.

Mit Rücksicht auf die kritische Infektionslage, die sich durch die Omikron-Variante in den nächsten Wochen noch weiter zuspitzen könnte, werden die Heiligen Drei Könige im Januar erneut nicht durch die Straßen ziehen, aber dennoch präsent sein. Unter den verschiedenen Alternativen zum normalen Prozedere, die das Kindermissionswerk der katholischen Kirche in Deutschland vorgeschlagen hat, von der „Sternsinger-Haltestelle“ bis zum „Segens-Drive-in“, hat sich die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus für die „Königskrippe“ entschieden. Caspar, Melchior und Balthasar werden also am Samstag, 8. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr allen, die ihren Segen em­pfangen möchten, in den sechs Kirchen in Ahlen und Dolberg sowie von 14 bis 16.30 Uhr auch in der Kapelle Borbein eine Audienz gewähren.

„Die Kinder werden an den Krippen stehen und, auf Abstand, ihren Segensspruch vortragen“, erklärt Pastoralreferent Thomas Gocke. Die Aufkleber, die die Sternsinger sonst an den Haustüren hinterlassen, gebe es zum Mitnehmen, und, je nach Kirchort, auch noch eine kleine Überraschung. Für Spenden stehen Sammelbehälter bereit, „aber natürlich“, so Gocke, „freuen sich unsere Könige auch über die eine oder andere Süßigkeit.“

Erlös für Partnergemeinden in Tansania

Gespendet werden kann nicht nur vor Ort in barer Münze, sondern ebenfalls online. Dazu muss man nur mit dem Smartphone den QR-Code auf dem Plakat zur Sternsingeraktion scannen und gelangt so auf eine eigens eingerichtete Internetseite. Bis zum 15. Februar sind Einzahlungen in die digitale Spendendose möglich. Mit dem Erlös werden Kinderhilfsprojekte in aller Welt unterstützt, ein Teil geht aber auch direkt an die Partnergemeinden von St. Bartholomäus in Landanai und Bagamoyo in Tansania.

„ »Es gilt keine 2- oder 3G-Regel, jeder kann kommen.« “ Pastoralreferent Thomas Gocke

Wo das möglich ist, werden sich die Sternsinger-Gruppen im „Schichtsystem“ alle paar Stunden abwechseln. „Wir hatten allerdings nur rund 50 Anmeldungen, sonst sind es immer um die 250 Kinder, die teilnehmen wollen“, berichtet Thomas Gocke. Umso dankbarer ist er den Jungen und Mädchen, die auch diesmal mitmachen. Beim Besuch der „Königskrippen“ gelte Maskenpflicht. „Aber keine 2- oder 3G-Regel, jeder kann kommen.“

Zusammen mit Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig wird Gocke am Sonntag, 9. Januar, um 10.30 Uhr in der Ludgerikirche einen Dankgottesdienst für die Sternsinger feiern, der per Livestream auf menschen-leben-kirche.de verfolgt werden kann.