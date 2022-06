Heinz Mormann seit 70 Jahren Mitglied

Neue Geschichten schreiben – das tat der Schützenverein „Gemütlicher Westen“ an diesem Wochenende. Nach den Schützenfestausfällen in den vergangenen Jahren mussten die Mitglieder vieles nachholen – auch so manche Ehrung.

Nach dem ökumenischen Festgottesdienst in der St.-Marien-Kirche mit den Pfarrern Martin Frost und Willi Stroband kamen die Schützen des Schützenvereins Gemütlicher Westen am Samstagmorgen in der Festhalle am „Haus Quante“ zum Königsfrühstück zusammen. Dieses ist traditionell mit Ehrungen verbunden.

„Die Tage des Feierns sind da, die zurückliegenden zwei Jahre waren für uns alle nicht ganz einfach“, zeigte sich der Vorsitzende Jens Düding erleichtert, die Schützen des Vereins endlich wieder zum Königsfrühstück mit den Majestäten Rolf und Angelika Grinsch begrüßen zu können. Letztlich aber sei der Verein gut durch diese Phase gekommen. „Doch ich merke, es fehlen uns unsere Geschichten – neue Geschichten. Die schreiben wir nun fort“, nannte der Vorsitzende einen Malus der Pandemie.

Standing Ovations für Heinz Mormann

Gleich 33 langjährige Mitglieder wurden aufgrund der Schützenfestausfälle in den vergangenen zwei Jahren geehrt, denn die Ehrungen von 2020 und 2021 wurden nachgeholt. Mit Heinz Mormann feierten die Schützen einen besonderen Jubilar mit Standing Ovations, er trat dem Gemütlichen Westen vor 70 Jahren bei. Auf 65 Jahre Mitgliedschaft blickten Hans Helbeck, Hermann Hörster, Heinz Riesenbeck und Josef Woeste zurück. Seit sechs Jahrzehnten sind Winfried Dickmann, Bernhard Hunke und Egon Köttermann im Verein. Ihr goldenes Jubiläum mit 50 Jahren Zugehörigkeit feierten Günter Hagedorn und Hans-Wolfgang Werner. Ihre 40-jährige Mitgliedschaft begingen Heinz Düding, Willibald Hartleif, Martin Hummels, Peter Schmies und Alfons Wiemers. Ihr Silberjubiläum mit 25 Jahren feierten Jörg Beckamp, Norbert Bolte, Jochen Bolte, Stefan Brockmann, Jens Düding, Reiner Eifler, Christian Ernst, Tobias Gebhardt, Norbert Klein, Dirk Köttendorf, Norbert Krichel, Klaus Kuhlmann, Dirk Neuhaus, Ulrich Northoff, Markus Post, Michael Rämisch, Norbert Schlüter und Dieter Wilhelm. „Das sind genau 1260 Jahre Gemütlicher Westen“, hatte es Jens Düding nachgerechnet.

Der Gemütliche Westen feierte Schützenfest

Oberst Martin Hummels nahm anschließend zahlreiche Ehrungen und Beförderungen im Offiziersbereich vor. Besonders gewürdigt wurden Ralf Austermann, Wolfgang Hinsel und Peter Schulz, die aufgrund ihrer besonderen Verdienste in der Vereinsarbeit zu Ehrenoffizieren ernannt wurden. Ein besonderer Dank galt Hano und Kirsten Hapke sowie Dirk Köttermann, die viele Jahre das Kinderschützenfest organisiert haben.

Am Abend konnte dann doch noch ein rauschendes Fest mit dem neuen Königspaar Rolf und Angelika Grinsch und ihrem Hofstaat gefeiert werden, nachdem am Vortag plötzlich und unerwartet die Festband wegen eines Coronafalls absagen musste. Aber durch die Organisationskunst von Vorstandsmitglied Wolfgang Hinsel konnte doch noch kurzfristig Ersatz besorgt werden.