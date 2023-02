Heißes war besonders gefragt

Gestatten: der Malteser Hilfsdienst in Ahlen. Besucher der City-Kirche erfuhren auf dem Marienplatz mehr...

Ein paar mehr Sonnenstrahlen hätten sich die Mitglieder der Malteser am Samstagvormittag für ihre Fahrzeugschau und Vorführungen schon gewünscht. In Verbindung mit der City-Kirche der katholische Pfarrgemeinde präsentierte der MHD sein gesamtes Leistungsspektrum, zu dem neben Kranken- und Behindertentransport und die Katastrophenhilfe auch das Hausnotrufsystem und die Versorgung mit dem Pflegehilfsmittelpaket unter dem Namen „Keeos“ zählt.

Informierten über die Hilfsangebote der Malteser: Frank Dittmann, Ludger Beier, Rainer Giesecke und Stella Richter (v.l.). Foto: Dierk Hartleb

Die international tätige Hilfsorganisation ist derzeit auch im Erdbebengebiet in der Türkei aktiv. „Wir Ahlener waren 2021 im Ahrtal im Einsatz“, erklärte Ludger Gerhardt, stellvertretender MHD-Stadtbeauftragter. Geduldig zeigte er Interessierten den Krankentransporter oder auch das Fahrzeug zur Beförderung von Behinderten und wurde dabei tatkräftig von Maximilan Henze und Leonhard Herzog unterstützt. Negative Erfahrungen, wie sie aus Großstädten berichtet werden, wo Mitarbeitende von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten beschimpft oder bedroht werden, konnten die Ahlener Malteser nicht bestätigen.

Am Infostand informierten Ludger Beier, Rainer Giesecke, Frank Dittmann und Stella Richter über die verschiedenen Hilfsangebote der Malteser. Zu den nachgefragten Serviceleistungen zählt neben den Erste-Hilfe-Kursen das Hausnotrufsy­stem. „Es gibt immer mehr alleinstehende alte Menschen“, stellte Ludger Beier als Stadtbeauftragte fest, insofern steige auch der Bedarf. Ein großer Teil der Notrufe sei „unblutig“, deshalb bewähre sich das System, das bei einem Notruf zunächst jemand informiert werde, der Zugang zur Wohnung habe. Mit dem vor zwei Jahren aufgelegten Keeos-Hilfspaket ist der MHD in eine weiter ausbaufähige Marktnische vorgestoßen.

In dem großen MHD-Zelt schenkten derweil die Mitarbeiterinnen der City-Kirche, die auf die Ausstellung des Turiner Grabtuches in der Marienkirche hinwiesen, Kaffee aus und boten die heiß begehrten Waffeln an.