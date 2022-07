Heizlüfter-Hype im Sommer

Bei „Promedia“ gibt es derzeit keinen Tag, an dem nicht ein Heizlüfter über den Ladentisch geht. Reiner und Elke Weischer haben so etwas im Sommer noch nicht erlebt. Normalerweise hätten sie jetzt Ventilatoren nachgeordert.

Normalerweise müssen die Händler in diesen Tagen Ventilatoren nachordern. Doch 2022 ist alles anders: Hitzesehnsucht macht sich in diesem Sommer breit – angesichts drohender Gasknappheit im Winter. Kunden wollen vorsorgen, falls Putin doch den Hahn zudreht.

Die aktuelle politische Lage wirkt sich also stark auf das Konsumverhalten in Deutschland aus. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist eine rasant gestiegene Nachfrage nach Campingzubehör, Stromgeneratoren und Elektroheizungen sowie Kaminöfen zu beobachten. Ursache dafür könnte neben einer allgemeinen Verunsicherung vor allem die Sorge vor Engpässen bei der Energieversorgung sein. Die Bürger wollen gewappnet sein für Monate der Ungewissheit.

Kein Tag ohne Anfrage

„Es gibt keinen Tag, an dem nicht ein Heizlüfter nachgefragt wird“, sagt „Promedia“-Einkäufer Holger Steinhoff. „Die Lieferanten sind darauf gar nicht eingestellt, da geht‘s meist erst Ende August oder Anfang September in diesen Sektor. Eigentlich wäre jetzt Saison für Ventilatoren.“ Doch die Angst und Verunsicherung unter den Menschen spüren die Mitarbeiter im Elektrohandel massiv. „Es kommen auch viele Anrufe in diese Richtung“, hat Mitarbeiterin Elke Weischer festgestellt. Ölradiatoren und Konvektoren – sonst sommerliche Ladenhüter – seien gar nicht mehr zu bekommen.

Dennoch versuchen Anbieter wie „Promedia“, auf allen Wegen die Kundenwünsche zu erfüllen, auch wenn es meist an den Lieferanten hängt. „Am Wochenende erwarten wir wieder eine Lieferung von Heizlüftern“, so Steinhoff. Wer Interesse hat, solle sich nicht scheuen, einfach anzurufen, um unnötige Wege zu sparen.