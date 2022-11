Lust auf plattdeutsches Theater? „Spass up Platt“ bietet nach pandemiebedingter Pause wieder ein unterhaltsames Stück an. Da dreht sich alles um den ausgeflippten Opa.

Drei Jahre ohne plattdeutsche Theaterstücke, das reichte der Gruppe von „Spaß up Platt“. Mit dem dritten Anlauf zu „Helpt mi, use Opa flippt ut“ geht’s wieder los. Premiere ist am 13. Januar um 19.30 Uhr in der Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule, wie Sprecherin Anne Boing ankündigt.

Seit einigen Wochen sind die Darstellerinnen und Darsteller wieder eifrig dabei, ihre Texte zu lernen. „Auch wenn wir das Stück schon zweimal bringen wollten, müssen wir doch wieder nachlernen“, zwinkert Anne Boing. Das Stück war 2020 und 2021 Corona zum Opfer gefallen. „Allerdings hatten wir im vergangenen Jahr auch Bühnenprobleme. Sonst wurde in der Aula des Gymnasiums gespielt. Die wird noch immer renoviert, daher haben wir die Aula der neuen Gesamtschule bekommen“, bedankt sich Anne Boing. Jetzt wird auf dem Hof eines Mitspielers eifrig geprobt und die Dekoration für „Helpt mi, use Opa flippt ut“ gebaut.

Kriminalkomödie in drei Akten

Die plattdeutsche Kriminalkomödie in drei Akten stammt aus der Feder von Günther Müller. Und darum geht’s: Für Opa Henrichsen hat ein Kegelausflug nach Frankfurt ungeahnte Folgen. Dort amüsierte er sich mit einer gewissen Lore Nachtigall, einer Dame aus dem Rotlichtmilieu, die nun plötzlich nach 14 Tagen auf seinem Hof aufkreuzt und dort für allerhand Irritationen und Verwirrung sorgt.

Opas Kegelbruder Klaus Heimsen findet die Situation sehr lustig und gießt zunächst Öl ins Feuer, sehr zum Unbehagen von Oma Henrichsen und Schwiegertochter Hanna. Später jedoch steht Klaus fest an Opas Seite. Als nun auch noch der Biologe Professor Fürchtegott Schaf eintrifft, ist das Chaos perfekt. Der Professor beabsichtigt nämlich, nicht nur den Hof der Henrichsens in eine Bio-Farm umzugestalten, sondern bemüht sich gleichzeitig auch um die schöne Tochter des Hauses. Elsi ist jedoch mit dem Kriminalisten Uwe Heimsen, Sohn von Opas Kegelbruder Klaus, befreundet. Eine spritzige und überaus amüsante Kriminalkomödie mit einem überraschenden Ausgang.

Kartenvorverkauf ab Dezember

Wie es ausgeht, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am 13. Januar (Freitag) und 14. Januar (Samstag) jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 20. und 21. Januar ebenfalls um 19.30 Uhr. Die letzte Vorstellung beginnt am 22. Januar (Sonntag) um 17 Uhr. Alle Vorstellungen finden in der Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule an der Sedanstraße statt.

Der Kartenvorverkauf läuft in der Gaststätte Quante, Walstedder Straße 178, am 11. Dezember (Sonntag) von 11 bis 13 Uhr und zwischen 17 und 20 Uhr sowie im Barthelhof am 15. und 29. Dezember (donnerstags) von 17 bis 20 Uhr. Tickets gibt es ab 1. Dezember auch per E-Mail an spassupplatt@web.de.