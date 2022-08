„Her Song“ tritt am Freitagabend nicht auf.

Das Konzert mit „Her Song“ am Freitagabend (26. August) im Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen wurde wegen eines familiären Trauerfalls am Nachmittag kurzfristig abgesagt.

„Wir sprechen unser Mitgefühl aus! Wir wünschen der Band viel Kraft und sind in Gedanken bei ihnen“, so Programmkoordinator Theo Heming.