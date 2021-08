Hermann Huerkamp Bürgermeisterkandidat

Überraschung am Freitagmorgen: Die SPD lässt die Katze aus dem Sack und stellt Hermann Huerkamp als Bürgermeisterkandidat vor.

Mit diesem Plakat wirbt die Ahlener SPD für die Bürgermeisterwahl am 13. September 2020.

Der 60-Jährige ist in Ahlen kein Unbekannter. Als Leiter des Stadtteilbüros Süd-Ost und Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen mbH kennt er sich gut aus im sozialen und politischen Leben der Wersestadt. Huerkamp tritt damit am 13. September 2020 gegen den parteilosen Bürgermeister Dr. Alexander Berger an, wie bei einer Pressekonferenz verkündet wurde.

Weitere Details dazu in Kürze.