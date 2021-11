Herzliche und humorvolle Beiträge

Jeden Tag klicken und sich über eine kleine Überraschung freuen – so funktioniert der Online-Adventskalender, an dem auch das Ahlener Krankenhaus beteiligt ist.

Herzlich, humorvoll, hintergründig ist der Online-Adventskalender der St.-Franziskus-Stiftung Münster und ihrer Einrichtungen, der von zahlreichen Mitarbeitenden gestaltet wurde und zum 1. Dezember unter www.franziskus-leuchtet.de online geht. Natürlich ist auch das St.-Franziskus-Hospital Ahlen dabei.

Die Besucherinnen und Besucher gelangen mit nur einem Klick auf den Websites der Stiftungseinrichtungen direkt zum Kalender. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein besonderer Beitrag. „Wir freuen uns sehr, dass die Idee des Online-Adventskalenders bei unserer Mitarbeiterschaft auf so viel Resonanz gestoßen ist und so viele tolle bunte Beiträge entstanden sind“, so Dr. Daisy Hünefeld, Vorstand St.-Franziskus-Stiftung.

Fotos – Bewegtbild – Texte

Das Projekt wurde federführend vom Personalmarketing des Trägers organisiert wurde. So vielfältig und facettenreich wie die Stiftung und ihre Einrichtungen sind auch die Beiträge, die in ganz unterschiedlichen Formaten – Fotos, Bewegtbild, Texte – die Advents- und Vorweihnachtszeit begleiten und im Internet für jeden zugänglich sind. Alle Beteiligten aus dem Ahlener Krankenhaus sind gespannt, ob die Beiträge des Kalenders die Augen der Besucherinnen und Besucher zum Leuchten bringen.