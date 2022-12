Der Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum konnte sich bei der Firma „Herotec“ ein Bild davon machen, wie Innovationen dem Klima nützen und gleichzeitig gegen den Fachkräftemangel helfen.

„Warum nach Baden-Württemberg oder Bayern gucken, wenn man ,Hidden Champions‘ auch im Münsterland findet?“, sagte Rehbaum. „Herotec“ zeige, wie man mit technologischen Innovationen „Klimaschutz made in Vorhelm“ machen kann. „Gleichzeitig helfen die Vereinfachungen und Standardisierungen bei Fußbodenheizungen, die Folgen des Fachkräftemangels ein Stück abzumildern“, so Henning Rehbaum, der das Thema Arbeitskräftemangel bereits in seiner Zeit als Abgeordneter im nordrhein-westfälischen Landtag anmahnte.

Das Thema Klimaschutz ist in aller Munde und geht auch an Thomas Heuser, dem Geschäftsführer von „Herotec“, nicht vorbei: „Der ökologische Aspekt ist bei uns das Thema Nummer eins. Ein Blick in die Niederlande zeigt aber, dass dort meistens schon viel weiter gedacht wird. Neubauten müssen dort so konzipiert sein, dass sie sich zurückbauen lassen und dabei möglichst viele Bauteile und Komponenten wiederverwendet werden können.“ Er habe viele der selbstentwickelten Systeme daher schon auf diese Möglichkeit ausgelegt, so Heuser.

Fachkräftemangel zu spüren

Den Fachkräftemangel bekommt auch „Herotec“ zu spüren, erklärt Kim Heuser, die als Geschäftsassistenz in der Firma aktiv mitwirkt: „Wir achten deshalb darauf, dass die von uns entwickelten Heizungssysteme unkompliziert auch von fachfremden Kräften eingebaut werden können.“ Komplexe Systemelemente bei gleichbleibender Wärmeleistung zu vereinfachen, sei daher eigentlich der Königsweg, fasste die Jungunternehmerin den beschrittenen Weg zusammen.

Dass Innovationen aus dem Münsterland ein wichtiger Baustein hin zu einer klimaneutralen Industrie sein können, ist für den Albersloher Rehbaum nichts Neues. So gehe das Projekt „Klimaneutraler Zement“ in der Modellregion Westfalen nicht zuletzt auf die Initiative Rehbaums zurück.