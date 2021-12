Hier geht‘s um die Klassenehre

Immer wieder ein Highlight ist das Nikolausturnier an der Fritz-Winter-Gesamtschule. In vier Disziplinen wird gekämpft.

Für viele Schülerinnen und Schüler an der Fritz-Winter-Gesamtschule ist es einer der Höhepunkte des Schuljahres – das Nikolausturnier. An drei Tagen ging es in den Klassen fünf bis zehn um kleine Schoko-Nikoläuse. Fast noch wichtiger war aber der Kampf um die sportliche Ehre der Klassen untereinander. Fünfer und Sechser kämpften dabei im Brennball, die Siebener im Brenn-Basketball, die Achter im Hockey und Neuner und Zehner im Volleyball gegeneinander.