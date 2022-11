Hier gibt‘s mehr als nur Essen

Großer Bahnhof im neuen „Lunch-Club“. Am Freitagabend trafen sich dort Freunde, Förderer, Teammitglieder und natürlich zahlreiche Kinder zur Eröffnungsparty. Mit Häppchen und Apfelsaftschorle wurde kräftig auf die neuen Räume des längst etablierten Kinderrestaurants angestoßen.

Die selbstgemachten Häppchen wurden von den Kindern selbst serviert und alles, was im Osten der Stadt von Bedeutung ist, gab sich drumherum ein Stelldichein. „Nach über zwei Jahren des gewissermaßen mobilen ,Lunch-Clubs‘ sind wir endlich angekommen“, begrüßte ein sichtlich stolzer Hausherr und „Lunch-Club“-Mitgründer Markus Möhl die zahlreichen Gäste. Er dankte allen für die vielfältige Hilfe, die dem Club in der Wanderzeit durch Kindergärten, Schulen und andere Räumlichkeiten halfen, den Qualitätsstandard der Betreuung aufrechtzuerhalten. „Das war eine unfassbar großartige Leistung aller und besonders des treuen Teams“, lobte Pfarrer Markus Möhl und blickte kurz zurück in die Entstehung des Clubs. „Kaum zu glauben, was aus der Idee eines einzelnen Pfarrers geworden ist“, wunderte sich Gründer und Anstifter Möhl. So galt sein Dank auch der Stadt für die gute Zusammenarbeit, den Handwerkern und dem Investor Metin Dedelin. Der habe den Umzug in die ehemalige Neustadtkirche ermöglicht.

Der Club ist heute ein fester Bestandteil nicht nur für bedürftige Kinder im Stadtteil. Er ist mehr als ein Ort, er ist ein zweites Zuhause für zahlreiche Kinder geworden. Es gibt mehr als Essen und Hausaufgabenhilfe. „Hier finden Kinder die nötige Ruhe und Wärme, die Förderung und Wertschätzung, die sie gebrauchen, um sich zu entwickeln“, unterstrich Stephanie Kosbab, Schul- und Kulturdezernentin der Stadt, die Bedeutung des „Lunch-Clubs“.

Kirsten Weckermann, Leiterin des LR-Global Kids Fund, begann mit einen Erich-Kästner-Zitat: „Man kann aus den Steinen, die in den Weg gelegt werden, etwas sehr Schönes bauen.“ Das träfe wohl auf kaum etwas besser zu, als auf den neuen „Lunch-Club“. Trotz der vielen Probleme sei hier etwas Großartiges für die Kinder entstanden und sie wünschte allen im Haus eine gute Hand für die Zukunft.

Tägliche Planung der Mahlzeiten

Damit endete die Reihe der Grußworte. Nun bekam Lioba Birkenhauer, die Ernährungsfachkraft des Clubs, das Wort und erklärte die von den Kindern servierten Häppchen. Fleischlos, köstlich, aus besten Zutaten entsprächen sie ganz und gar dem Konzept des „Lunch-Clubs“. Geöffnet ist die Einrichtung an fünf Tagen in der Woche bis 18 Uhr. Dazu kommen Partizipation, Ernährungs-Club mit der täglichen Planung der Mahlzeiten zusammen mit den zurzeit 70 aktiven Kindern, der Lern-Club und das E-Schooling. Noch zu nennen sind die samstäglichen Aktionen wie Ausflüge und Kultur.

Geleistet wird das alles durch zehn Festangestellte, davon vier in Vollzeit. Neben den drei Aushilfen und Honorarkräften, vier Werkstudenten und zwölf ehrenamtlich Tätigen, die wöchentlich oder 14-tägig die Aktionsbegleitung übernehmen, wird noch eine pädagogische Leitung zum 1. Januar 2023 gesucht.