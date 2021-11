Hier gibt‘s mehr als Swing

Einen außerordentlichen Musikgenuss verspricht die „Big Band Night 2021“. Am Freitag (5. November) ab 19.30 Uhr werden zwei Big Bands ihre aktuellen Programme vorstellen.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung erstmalig nicht im Bürgerzentrum Schuhfabrik, sondern in der Aula des Städtischen Gymnasiums statt. „Da hier deutlich mehr Platz für Publikum und Musizierende ist, haben wir uns für diese Alternative entschieden und freuen uns jetzt die Big Band Night in Kooperation mit dem Städtischen Gymnasium hier durchführen zu dürfen“, führt Theo Heming als Verantwortlicher für die Jugendkultur der Schuhfabrik aus. Insgesamt können 100 Zuschauende daran teilnehmen. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, Sechs-Stunden-Antigen-Test), um ein sicheres Konzertvergnügen für alle zu gewährleisten.

25 jährlich wechselnde Musikerinnen und Musiker

Als Gastgeber fungiert diesmal das Orchester des Städtischen Gymnasiums unter Leitung von Peter Dermann. Es wurde vor 15 Jahren gegründet und besteht aus etwa 25 jährlich wechselnden Schülerinnen und Schülern, die sich jede Woche mit großem Engagement ein umfassendes Repertoire erarbeiten. Die eigens für diese Formation geschriebenen Arrangements versuchen, dessen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

Das Orchester konnte erst nach den Ferien endlich wieder proben, und diesmal war es ein wirklicher Neuanfang. Eine große Gruppe Abiturienten hat die Schule - und damit auch das Orchester verlassen. Viele Instrumente wurden in der Zeit des Lockdowns vernachlässigt oder sogar ganz aufgegeben. „Wir haben es aber geschafft – es ist eine sehr nette, engagierte Gruppe entstanden, in der viele neue Musikerinnen und Musiker ab der Klasse fünf mitspielen. Und nun wird endlich wieder vor Publikum gespielt. Wir freuen uns darauf“, bringt es Peter Dermann auf den Punkt.

Big Band der Schule für Musik im Kreis Warendorf

Eröffnet wird der musikalische Abend von der Big Band der Schule für Musik im Kreis Warendorf. Sie ist mit Musikerinnen und Musikern besetzt, die aus dem ganzen Kreis zusammenkommen. Neben den Proben wird beim jährlich stattfindenden Beckumer Jazzforum mit verschiedenen Gastdozenten an neuem Repertoire gearbeitet, welches auch auf der CD der Big Band unter dem Titel „Heart Of The Matter“ dokumentiert ist. Trompeter und Big-Band-Leiter Christian Kappe, der in den Niederlanden und den USA Musik studierte, spielte in zahlreichen Big Bands wie dem Bundesjazzorchester unter Peter Herbolzheimer und ist regelmäßig mit eigenen Bands sowie den Gruppen von Trilok Gurtu und Barbara Dennerlein auf Tour. Im Gegensatz zu vielen Big Bands, die sich überwiegend dem Swing verschrieben haben, besteht das Repertoire der Big Band der Schule für Musik auch aus rockigen Stücken mit Einflüssen aus Funk und lateinamerikanischer Musik. Das aktuelle Repertoire präsentiert Musik des bekannten Komponisten Gordon Goodwin, Hits wie „Against All Odds“, „Isn’t She Lovely“ und „Man In The Mirror“.

Der Eintritt beträgt fünf Euro. Der Veranstalter rät dringend zum Erwerb der Karten im Vorverkauf, da die Big Band Night in den vergangenen Jahren früh ausverkauft war. Tickets gibt es exklusiv über events.schuhfabrik-ahlen.de.

Die Big Band Night ist Teil des Projekts „Musik im Zentrum“, wird gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und findet in Kooperation mit dem Städtischen Gymnasium statt.