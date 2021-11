Hier lernen Senioren noch dazu

„Neue Angebote im Treffpunkt Süd“ heißt die Kooperation von Caritas und Familienbildungsstätte in den Ludgeri-Höfen. An der Gemmericher Straße 58 bieten die beiden Träger an jedem dritten Dienstag des Monats immer zwischen 18.30 und 20 Uhr zunächst bis in den März Vortrags- und Mitmachprogramme zu Seniorenthemen an. „Mit Christiane Kaufmann und ihrem Gedächtnistraining eröffnen wir heute die Reihe“, begrüßte Sabine Holzkamp von der Caritas am Dienstagabend die ersten Teilnehmenden.

„Wenn es die Coronalage zulässt, werden noch vier weitere Veranstaltungen zu Themen rund um Senioren folgen“, kündigte Lars Koe­nig, Leiter der Familienbildungsstätte, an. Der nächste Termin ist am Dienstag, 14. Dezember. „Bewegungsangebot zur Kräftigung und Mobilisierung des gesamten Körpers“, heißt der Abend von Brigitte Bode: ein Angebot für alle die gern fit bleiben wollen, um ihren Alltag so lange wie möglich selbstständig bewältigen zu können.

Vorsorgen und selbst bestimmen

Sabine Holzkamp informiert am 18. Januar (Dienstag) über das Thema Vorsorgen und selbst bestimmen. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und mehr helfe, sich auf Lagen vorzubereiten, in denen man nicht mehr selbst entscheiden kann.

„Alt sein heißt nicht schwach sein“ ist der Titel der Prävention für Seniorinnen und Senioren am 15. Februar. Antigewalttrainer Uwe Richert erklärt und zeigt wie man sich vor Betrug, Trickbetrügern und Dieben oder auch vor einem Angriff im öffentlichen Raum schützen kann.

Ernährung im Alter

Am 15. März steht die ausgewogene Ernährung im Alter im Mittelpunkt des Interesses. Claudia Fiedler befasst sich mit dem, was Leistungsfähigkeit und Gesundheit maßgeblich beeinflusst – die Ernährung. Das richtige zu essen, angepasst an die jeweilige Lebenssituation ist der Inhalt des Abends. Welche Kalorienzahl, welche Nährstoffe sind wann notwendig? Das beantwortet Claudia Fiedler ausführlich.



Die Gebühr für jeden Abend beträgt sechs Euro, die Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 9 12 30 oder online.