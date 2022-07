Hier wird Ostern schon im August gefeiert

In mehrfacher Ausführung grüßen die Kinder und Betreuer aus dem Sauerland-Ferienlager der Pfarrgemeinde St. Pankratius: „Helau, Horrido, Frohe Weihnachten und beste Grüße”, schallt es durch die Schützenhalle von Düdinghausen.

Am 23. Juli hat sich das Ferienlager mit 51 Kindern auf den Weg ins Sauerland gemacht. Getreu dem Motto „Jeder Tag ein Feiertag“ erleben die Vorhelmer mit ihren 12 Gruppenleitern und zwei Köchen nun jeden Tag einen neuen Höhepunkt des Jahres. „Wenn am Morgen im Speisesaal der Kalender umgeschlagen wird und sich ein neuer Feiertag offenbart, wird das Thema mit passenden Kostümen und Musik eingeläutet“, berichtet Guido Keil gegenüber unserer Zeitung. „So wird in Düdinghausen Ostern plötzlich im August gefeiert und am vorgezogenen Halloween wird man schon mal von einem Vampir geweckt.“

Spezieller „Tag der deutschen Einheit“

Traditionelle Spiele wie das „Chaosspiel“ und „Stratego“ wurden von den Betreuern in der Vorbereitung auf die jeweiligen Feiertage angepasst, was das gesamte Lager richtig in Feiertagsstimmung versetzte. Doch auch viele neue Spiele begeistern die großen und kleinen Bewohner der Halle des Bürgerschützenvereins Düdinghausen. So wurde am Tag der deutschen Einheit durch ein „Ecape-Spiel“ der Mauerfall gefeiert und am Sonntag konnten alle bei einem entspannten Filmabend etwas zur Ruhe kommen.

Impression aus dem Sauerlandlager 2022 Foto: St. Pankratius

Bei einer ordentlichen Silvesterparty hat das gesamte Ferienlager zu guter Musik und vielen Tänzen gemeinsam in das neue Jahr gefeiert. „Die Party hat die Stimmung des Ferienlagers in diesem Jahr richtig gut verdeutlicht. Alle hatten super viel Spaß und haben die Tanzfläche zum Kochen gebracht“, beschreibt eine Betreuerin des Ferienlagers den fiktiven Silvesterabend.

Eine Nacht außerhalb des Lagers

Am ersten Mai wagte das Ferienlager eine etwas andere Maiwanderung. Kurzerhand wurden die wichtigsten Sachen zusammengepackt und in kleinen Gruppen zu verschiedenen Hütten gewandert, um dort gemeinsam eine Nacht außerhalb der Schützenhalle zu verbringen. „Das hat super viel Spaß gemacht, wir waren richtige Camper“, berichtete ein Lagerkind.

Auf der Bühne wird jeden Tag etwas geboten. Foto: St. Pankratius

Wie jeden Tag sorgte die Küche auch hierbei für die Versorgung der Gruppen mit allerlei Leckereien. Alle haben diesen kurzen Tapetenwechsel genossen und freuen sich auf die kommenden Tage, die sicherlich noch das ein oder andere Glanzlicht bereithalten werden. Wie auch im wahren Leben geht ein Jahr immer viel zu schnell vorbei und nach zwölf verschiedenen Feiertagen am Stück werden die Osterhasen, Weihnachtsmänner und Karnevalisten am Donnerstag die Schützenhalle räumen und mit vielen tollen Erinnerungen den Rückweg nach Hause antreten. „Aber es gibt ja den Trost, dass es im kommenden Jahr wieder eine Chance auf ein Wiedersehen im Lager gibt“, meint Guido Keil.