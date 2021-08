Hier wird um die Ecke gedacht

Nach langer Pause laden Ulrich Schulz und Doris Struffert wieder zum Kneipenquiz in die „Warsteiner Stuben“ ein.

Nach pandemiebedingter Pause startet das Kneipenquiz in den „Warsteiner Stuben“ an der Schützenstraße wieder durch. Quizmaster Ulrich Schulz und Schiedsrichterin Doris Struffert haben schon wieder die ersten Fragen an die quizbegeisterten Teilnehmer gestellt. Seit Oktober vergangenen Jahres hatten die beliebten Quizabende ruhen müssen.

Vor neun Jahren hatten Ulrich Schulz und seine Lebensgefährtin Doris Struffert die bis jetzt aufgelaufenen 120 Quizabende organisiert – zunächst im Clubheim des TC Blau-Weiß an der Langst, aus Platzgründen seit zwei Jahren in den „Warsteiner Stuben“. Was zunächst einmal im Monat begann, wurde vor fünf Jahren auf zwei Mal monatlich erhöht. Die Abende erfreuten sich zunehmender Beliebtheit und die Teilnehmerzahlen mussten bewältigt werden.

Jagd auf 75 Punkte

Eine Teilnehmergebühr muss nicht entrichtet werden, für das leibliche Wohl steht ein reichhaltiges Büffet zum günstigen Preis bereit. Gespielt wird nach dem Spielsystem „Die Jagd auf 75 Punkte“ und die drei tagesbesten Quizgruppen dürfen sich am Ende auf Sachpreise freuen. Bis zu acht Gruppen mit maximal sechs Spielern dürfen mitmachen.

Am Montagabend fand bereits der zweite Quizabend nach der Pause statt, beliebt waren vor allem wieder die Fragen zum Querdenken. Was ist zum Beispiel eine dehnbare Tanzcombo? Ein(e) Gummiband natürlich. Außerdem ging es um amerikanische Hauptstädte, Vornamen deutscher Dichter und weitere Themen. „Ich danke den Mitspielern für ihre Treue“, freute sich Ulrich Schulz, nach langer Zeit viele Stammquizzer wieder begrüßen zu können.

Vorher anmelden

Gequizzt wird an jedem ersten und dritten Montag im Monat um 19 Uhr. Beim nächsten Kneipenquiz am 16. August ist unter anderem das Wissen um Berliner Stadtteile gefragt. Wer sich dazu anmelden möchte, kann Ulrich Schulz unter Telefon 8 36 78 erreichen.