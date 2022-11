Hier wird‘s auch warm ums Herz

Die Energiekrise war unter anderem ein Anlass, einen neuen Begegnungsnachmittag im Zentrum von Ahlen ins Leben zu rufen. So ist die Bezeichnung des Cafés „Kalt is‘ woanders“, das in der Familienbildungsstätte immer am Dienstagnachmittag sein Zuhause haben wird, durchaus doppeldeutig zu verstehen. Dort wird es nicht nur Raum-, sondern auch menschliche Wärme geben.

„Wir möchten einen Ort der Begegnung anbieten, in dem jeder willkommen ist“, betonte Pfarrerin Dr. Petra Gosda und freute sich darüber, dass die FBS als einer der Kooperationspartner zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarre St. Bartholomäus mit an Bord ist. Denn damit war auch gleich der Begegnungsort gefunden – für alle, die Lust haben, bei Kaffee, Tee und Gebäck zusammenzukommen. Jeden Dienstag, zunächst bis zum 20. Dezember, sollen die Treffen nachmittags von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Gereicht werden Kaffee, Tee und Gebäck, schließlich soll es gemütlich zugehen. Vor Weihnachten wird dann eine Bilanz gezogen und entschieden, ob das Begegnungscafé weitergeführt wird.

Lars Koenig: „Es soll eine Ergänzung sein“

Das die Idee nicht ganz neu ist und es an anderen Orten in Ahlen schon ähnliche Angebote gibt, ist Lars Koenig von der FBS bewusst: „Es soll eine Ergänzung sein“. Die Idee entstand im ökumenischen Konveniat, in der sich halbjährlich Vertreter der christlichen Religionen Ahlens treffen. Patoralreferent Thomas Gocke bekam daraus den Auftrag, einmal den Ist-Zustand der schon bestehenden Angebote zu ermitteln. Es stellte sich unter anderem heraus, dass der Dienstagnachmittag Lücken aufwies und es ein solches in der Form im Stadtzentrum noch nicht gab. Zudem bot sich die FBS als neutraler Ort gut an. Denn auch Menschen, die nicht den christlichen Kirchen angehören, sollen sich dort wohl fühlen.

„Die Treffen sind niederschwellig, sind ohne Programm und kosten keinen Eintritt“, erklärte zudem Dr. Ulrike Frede, die ehrenamtlich die Besetzung der Betreuer koordiniert. Wie sich das Café entwickeln wird, wissen die Initiatoren noch nicht. Vielleicht bringe ja jemand ein Brettspiel mit und es komme ein Spielenachmittag zustande oder eine andere Zeit erweise sich als besser, warf Pfarrer Dr. Ludger Kaulig ein. Darauf werde man einen Blick haben und gegebenenfalls reagieren. Am kommenden Dienstag soll es aber erst mal losgehen und alle Initiatoren sind auf die Entwicklung gespannt.