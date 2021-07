Hier zählte nur das Herz für Tiere

„

Überwältigt und emotional ergriffen“ sei er, schreibt Thorsten Wißmann an die Redaktion, wenn er an die Resonanz auf seinen Aufruf denke. Im Namen der Hundefreunde Ahlen hatte Wißmann auch über unsere Zeitung um Tierfutterspenden für die Tierbesitzer in den Hochwassergebieten gebeten.

„Was da abging, ich wusste ja nicht was mich da erwartet, ist einfach der Hammer“, so der Hundefreund, der die Spenden am Donnerstag und Freitag in seiner Garage entgegennahm. „Es fing damit an, dass ich einen Anruf einer älteren Dame bekam, sie könnte nicht einkaufen und ich sollte bei ihr 50 Euro abholen, um für Sie einzukaufen. Sie wollte das unbedingt und ich holte die Spende ab.“

Unterstützung von Geschäften

Es seien dann noch Geldspenden hinzugekommen, die bei „Zoo und Co“ investiert wurden: „Was sie uns dann brachten – Wahnsinn. Sie spendeten knapp 15 Säcke Trockenfutter à zehn Kilo hinzu und etliche Dosen Hunde und Katzenfutter“, bedankt sich Thorsten Wißmann bei dem Tierfachgeschäft. So habe sich der Kreis weitergezogen: „Eine Helferin aus Ahlen, bei Kaufland Hamm-Süd tätig, sprach alle Kolleginnen, Kollegen und Chefs an. Von deren privaten Geldern kam ein ganzes Auto voll mit Tiernahrung an! Selbst die Rückbank war voll.“

Zig Leute seien mit Autos, Fahrrad oder zu Fuß zu ihm gekommen, freut sich Thorsten Wißmann. Es wurden neben Hunde- und Katzenfutter auch Näpfe, Leinen, Geschirre, Kaninchenfutter, Hundekörbe gespendet. Viele Menschen hätten sich gar entschuldigt, dass sie nicht mehr spenden könnten, da sie knapp bei Kasse seien. Da habe er schon oft mal eine Träne zurückhalten müssen. Es hätten sich viele tolle Gespräche dabei ergeben.

Flächendesinfektion noch obendrauf

Donnerstag und Freitag sei alles abgeholt worden, perfekt organisiert von Leonie Blomann von „Helfende Hände Neubeckum“. Es konnte sogar eine große Spende der Firma Baustoffe Lohrmann untergebracht werden: 30 Fünf-Liter-Kanister hochwertiges Flächendesinfektionsmittel.

Alles ging Samstag dann auf Reisen nach Kerpen und alles kam heile an. „Ich möchte mich an dieser Stelle persönlich bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken. Es war ein Riesenerfolg“, so Thorsten Wißmann abschließend: „Egal, ob kleine oder große Spende – das Herz zählt und das haben viele Ahlener!“