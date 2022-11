Hilfe bei „Turbulenzen im Herz“

Vier Experten informierten im Rahmen der Herzwoche am Montagabend im Ratssaal über das sogenannte Vorhofflimmern. Nichts lebensbedrohliches, aber es sollte doch behandelt werden.

Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“. Schätzungsweise haben in Deutschland zwischen 1,5 und zwei Millionen Menschen Vorhofflimmern und damit die häufigste andauernde Herzrhythmusstörung. Mit einem Vortragsabend klärten vier Mediziner am Montagabend im Ratssaal darüber auf.

Chefarzt Dr. Norbert-Wolfgang Müller vom St.-Franziskus-Hospital ging auf die Symptome und Ursachen des Vorhofflimmerns ein: „Vorhofflimmern führt dazu, dass das Herz unregelmäßig schlägt, ist aber an sich nicht lebensbedrohlich.“ Unbehandelt können aber ernste Folgen wie Schlaganfall oder Herzschwäche drohen.

Der Sinusknoten im Herz gibt durch Impulse den Takt im Herzen vor. Ändert sich der Impuls, schlägt das Herz in der Folge unregelmäßig und oft rasend. Symptome für Vorhofflimmern können unter anderem Herzklopfen, Schmerzen in der Brust, Luftnot oder Schwindel sein. Eine Diagnose kann aber erst nach Durchführung eines EKG gestellt werden.

Gerinnungshemmung notwendig

Warum eine Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern notwendig ist, erklärte Dr. Thomas Haak, Oberarzt am St.-Franziskus-Hospital. In diesen Fällen ist die Gefahr der Entwicklung von Blutgerinnseln und damit die Gefahr von Schlaganfällen erhöht: „Deshalb müssen wir die Blutverdünnung sofort einleiten.“ Der Oberarzt ging auf mehrere medikamentöse Behandlungsmethoden ein.

Mit der Katheterablation stellte der Kardiologe Dr. Maximilian Kallenbach eine alternative Behandlungsmethode vor, bei der eine Verödung von Herzzellen vorgenommen wird. „Die Idee ist, das Herz vor Vorhofflimmern zu schützen.“ Auf diese Weise solle eine Mauer aufgebaut werden, damit das Herz wieder in einen normalen Sinusrhythmus kommt. Allerdings ist dieser Eingriff nicht für alle Patientinnen und Patienten geeignet, in der Regel sollten sie unter anderem jung und gesund sein. Extremes Übergewicht sollte nicht vorliegen. Die Erfolgsaussichten eines Eingriffs lassen sich erst nach drei Monaten sicher abschätzen, weil erst dann die Narben abgeheilt sind.

Risiko minimieren

Doch wie kann man Vorhofflimmern weitestgehend verhindern? Der Kardiologe Dr. Christoph Bozzetti führte eine Anzahl von Risikofaktoren auf, die durch bewusste Lebensführung minimiert werden können. „Bluthochdruck ist der wichtigste Risikofaktor für Vorhofflimmern“, so der Kardiologe. Ein regelmäßiger Gesundheitscheck beim Hausarzt sei deshalb sinnvoll. Weitere Risikofaktoren sind Alkohol, Bewegungsmangel, Übergewicht, Schlafapnoe, Rauchen und psychische Belastungen.