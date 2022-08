Hilfe für schwer kranke Menschen

Pfarrer Joseph Thota setzt sich mit seiner Stiftung „Bridge of Hope“ tatkräftig für die benachteiligten Menschen in seiner indischen Heimat ein. Mit einer Kooperation gelang ihm jetzt ein wichtiger Schritt zur besseren medizinischen Versorgung.

„Bridge of Hope“: Informationsabend am Sonntag

Riesige Freude bei den Schulkindern aus bedürftigen Familien in Madepalli. Für sie hatte Pfarrer Joseph Thota aus Ahlener Spenden Schulmaterial gekauft.

Im Juni und Juli war Pfarrer Joseph Thota zu Besuch in seiner indischen Heimat Madepalli und hat dort wieder die Projekte seiner Stiftung „Bridge of Hope“ begleitet.

Schon vor seinem Besuch konnte er eine Kooperation mit einem örtlichen Bistumskrankenhaus schließen, um die medizinische Versorgung in Madepalli und der Umgebung zu verbessern.

Schulmaterial für über 500 Kinder

Zunächst aber freuten sich über 500 Kinder aus sozial schwachen Familien über Schulmaterial, das aus Spendengeldern aus der St.-Bartholomäus-Gemeinde wurde und das Pfarrer Joseph Thota übergab. Auch viele HIV-infizierte Menschen profitierten von den Spenden, für sie konnten nicht nur Medikamente, sondern auch vitaminreiche Nahrung gekauft werden. Letztere ist wichtig für die Verträglichkeit der Medikamente.

Bei einem seiner letzten Besuche war Joseph Thota von einigen HIV-Infizierten gebeten worden, Arztbesuche zu organisieren: „Für diese Menschen ist es aus finanziellen Gründen unmöglich, Krankenhäuser zu besuchen“, erklärt der Pfarrer. Die Betroffenen litten unter anderem an Sehschwäche, hohem Blutdruck, Diabetes und Herzproblemen.

Der erste Besuch von Medizinern und Krankenhauspersonal in Madepalli war eine große Erleichterung für die Betroffenen. Die sechs Ärzte untersuchten über 300 Patienten. Foto: privat

Also nahm der Joseph Thota Kontakt mit dem St.-Josephs-Hospital des Heimatbistums auf und vereinbarte eine Kooperation. Zukünftig werden sechs Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen mit Krankenhauspersonal und Medizinstudenten quartalsmäßig in Madepalli Behandlungen durchführen. „Sie haben bei ihrem ersten Besuch 300 Patienten untersucht, Bridge of Hope hat die entsprechenden Medikamente gegeben“, freut sich Joseph Thota. Zusätzlich wurde ein Bus organisiert, um schwerkranken Betroffenen einen Krankenhausbesuch zu ermöglichen. „Es hat mir sehr gutgetan, diesen Menschen medizinisch zu helfen“, zeigt sich der Pfarrer erleichtert.

Pfarrer Joseph Thota (vorne 3.v.l.) gelang mit der Kooperation mit dem St.-Joseph-Hospital ein großer Schritt in der medizinischen Versorgung. Hier ist er mit dem medizinischen Personal der Klinik zu sehen. Foto: privat

Aber auch das Patenschaftsprojekt für junge Menschen ruht nicht. Inzwischen werden 100 Kinder von ihren Patinnen und Paten aus Ahlen finanziell für Ausbildung oder Studium unterstützt. In einer Aktion haben die Patenkinder Briefe geschrieben, die Joseph Thota im Gepäck hatte und nun verteilt. Der Pfarrer bastelt auch weiter an dem Plan, für seine Stiftung ein Gebäude zu bauen, dass als Zentrum für Organisation und medizinische Betreuung mit Kindergarten dienen soll. Auch dafür sucht er noch Spenden, ein Gelände ist schon ausgesucht.

Vom 30. Oktober bis 14. November tritt Pfarrer Thota seine nächste Reise nach Indien an, bei der noch Plätze für Mitreisende frei sind. Am Sonntag (28. August) um 19 Uhr findet dazu ein Infoabend im Barthelhof statt.