Hilferuf nach einem besseren Leben

Erschütternde Erlebnisse, die unter die Haut gehen und Musik, die Hoffnung machen will – es war ein beeindruckender Konzertabend, den der syrische Pianist Aeham Ahmad und das Ensemble „Salonmusik“ am Donnerstag gestalteten.

Im Rahmen der Ausstellung „Museum der Menschheit“ gaben der Syrer Aeham Ahmad und die Kasseler Gruppe „Salonmusik“ am Donnerstagabend ein Konzert auf dem Marktplatz. Angelika Knöpker, Vorsitzende des Fördervereins für Flüchtlinge Ahlen, las zudem in zwei Musikpausen Passagen aus Aeham Ahmads Buch „Und die Vögel werden singen“ vor.

„Das ist ein beeindruckender Mensch, wenn man seine Geschichte sieht“, begrüßte Dietmar Zöller, Geschäftsführer vom Veranstalter Innosozial, den Pianisten Aeham Ahmad. Dieser hatte international Bekanntheit erlangt durch ein Foto, das sein Nachbar der Fotograf Niraz machte. Es zeigt Aeham Ahmad in den Ruinen seines Viertels Yarmouk beim Spielen eines verstimmten Klaviers. Ziel war, den Bewohnern des isolierten Viertes mit der Musik ein Gefühl von Hoffnung zu geben.

Frau und Söhne kamen nach

Der 33-jährige Aeham Ahmad flüchtete 2015 nach Deutschland und wohnt inzwischen in Warburg. 2016 konnte er seine Frau und die beiden Söhne nach Deutschland nachholen. „Das ging schnell“ zeigte er sich erleichtert.

Im Alter von fünf Jahren hatte Aeham Ahmad begonnen, Klavier zu spielen, mit zehn besuchte er eine Musikschule. 2013 fing er auch an zu singen, als der Krieg in Syrien in vollem Gange war. Er schrieb Lieder über die Menschen im zerstörten Yarmouk. Sie entstanden nicht nur in seiner Heimat, sondern auch später in Deutschland.

Aus den Ruinen von Damaskus nach Deutschland geflüchtet: Pianist Aeham Ahmed. Foto: Ralf Steinhorst

Seine erschütternden Kriegserlebnisse schildert Aeham Ahmad in seinem Buch, aus dem Angelika Knöpker vorlas. „Das Buch hat mich sehr berührt und ich habe es verschlungen“, gab sie Einblicke in ihre Gefühle. Unter die Haut ging vor allem die Geschichte, in der Aeham Ahmed mit sechs jungen singenden Mädchen auf der Straße musizierte und ein Scharfschütze eines der Mädchen aus einem Hinterhalt erschoss. Aeham Ahmad trug Zeynab zwar noch in ein Lazarett, doch dort wurde nur noch der Tod festgestellt. Aeham Ahmad macht sich aber bis heute Vorwürfe, mit den Mädchen auf offener Straße musiziert zu haben.

Das Publikum erlebte einen vielfältigen Abend. Zunächst die Kriegsgeschichten aus Damaskus, dann die Lebensfreude im vorderen Orient. Foto: Ralf Steinhorst

Eine weitere Erzählung handelte von einem Vater, der versucht, im Bombenhagel seine kleine Tochter in den Schlaf zu singen. „Das war mein Nachbar“, so Aeham Ahmed. Auch deshalb kamen in einem Lied deutsche Passagen aus „Schlaf, Kindlein, schlaf“ vor. Das Lied „Die Gedanken sind frei“, bei dem Aeham Ahmed das Publikum zum Mitsingen einlud, nahm ebenfalls einen wichtigen Teil seines Konzerts ein. Seine Werke sind melancholisch und wirken wie ein Hilferuf nach einem besseren Leben für die Menschen in den Ruinen seines Viertels in Damaskus.

Leicht und lebensfroh

Zusammen mit Sami Mustafa, Mohmad Khalil, Ahmed Kittan, Hani und Oliver Leuer aus Syrien, dem Irak und Deutschland spielte Aeham Ahmad dann in der Gruppe „Salonmusik“. Diese brachte leichte und lebensfrohe traditionelle Musik aus dem vorderen Orient zu Gehör. Aber auch das italienische „Bella Ciao“ und wiederum „Die Gedanken sind frei“ ließen sie in den arabischen Rhythmus mit einfließen.