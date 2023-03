Erdbebenkatastrophe: Hilfsbereitschaft reißt nicht ab

6500 Euro kamen schon am ersten der beiden Tage der zweiten Hilfsaktion der Fatih Moschee zusammen. Metin Ates finanziert damit Wohncontainer. In wenigen Tagen fliegt er selbst ins Katastrophengebiet, um sich vor Ort zu informieren.

Die Hilfsbereitschaft für die Überlebenden der Erdbebenkatastrophe im Südosten der Türkei reißt nicht ab. Auch am Wochenende hatten Mitglieder und Freunde der Fatih-Moschee zu einem kulinarischen Ausflug in die Zeppelinstraße 45 eingeladen.

Hier verwöhnten sie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit türkischen Spezialitäten und Kuchen sowie heißen und kalten Getränken. Im Gegensatz zu den vielen Obdachlosen im Katastrophengebiet musste hier niemand hungern oder frieren.

Mehr Auswahl als bei der Premiere

In beheizten Zelten füllten sich die Bänke schnell. Zu essen gab es bei der zweiten Auflage der Hilfsaktion noch mehr als bei der Premiere. Burger, Steaks, Pide, gefüllte Wein- und Weißkohlblätter, diverse Salate, Blätterteigrollen und Fleischspieße vom Grill ließen keine Wünsche offen. Wer es lieber süß mochte, kam bei einem großen Kuchenbuffet im Innenhof voll auf seine Kosten. Die Auswahl war groß, sie reichte vom Käsekuchen bis hin zur Sahnetorte, vom Kleingebäck hin zu süßen türkischen Dessert-Spezialitäten: Für jeden Geschmack war das Richtige dabei.

So schnell wie die Plätze füllten sich am Wochenende auch die Kassen. Viele Besucher rundeten den Obolus für die Speisen und Getränke großzügig auf oder waren gekommen, um Geldscheine in die Spendenbox zu werfen. Am Samstagabend waren es nach siebenstündigem Verkauf bereits 6500 Euro. „Ein gutes Ergebnis, wenn man das regnerische, nasskalte Wetter berücksichtigt“, freute sich Initiator Metin Ates.

Der Erlös ist für die Anschaffung von in der Türkei gefertigten Wohncontainer gedacht. Fünf bis sechs Menschen finden hier vor der Kälte einen sicheren Schutzraum. Pro beheizbarem Container, der mit einer Küche und einer Nasszelle ausgestattet sind, müssen 3000 Euro aufgebracht werden. 15 Wohncontainer hat Metin Ates bestellt.

Im beheizten Zelt ließen sich die Besucherinnen und Besucher türkisches Essen schmecken. Foto: Angelika Knöpker

Flug ins Katastrophengebiet

Am Freitagabend fliegt er zusammen mit Selvettin Karasgac, einem weiteren Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung der Integration und Bildung, zur Übergabe in das Katastrophengebiet und wird sich vor Ort über die Situation informieren. „Das wird nicht leicht werden, hautnah mit den Zerstörungen und dem Leid der Menschen konfrontiert zu werden“, sagt der Vorsitzende der Fatih Moschee.

Nach seiner Rückkehr freut er sich weiter über Spenden. Eine Hilfsaktion wie am Wochenende wird und kann es aber erst nach dem Ramadan geben, der in diesem Jahr am 23. März beginnt. Wer ihn unterstützen möchte, kann sich unter der Rufnummer 01 71/5 08 22 71 an Metin Ates wenden.