Hilfsgüter sind auf dem Weg

Für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien sammelten auch die syrisch-orthoxe St.-Georg-Gemeinde und der Fußballverein Aramäer Ahlen Spenden. Ein erster Transport ist schon unterwegs.

Nach dem Aufruf zur Spende für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei sammelte die St.-Georg-Gemeinde Hilfsgüter. Am vergangenen Wochenende besorgten die Organisatoren einen großen Transporter, den die Mitglieder der Kirchengemeinde schnell voll beladen haben. Nach der Eucharistiefeier wurden außerdem Spenden gesammelt.

„ Unsere Gedanken sind bei den Erdbebenopfern und allen Angehörigen. “ Jakob Dakin, Gemeindevorsteher

Das Geld solle direkt den Erdbebenopfern zukommen, damit diese vor Ort schnell Nötiges besorgen können, berichtet die Gemeinde. Vorsitzender Jakob Dakin bedankte sich in einer Videobotschaft an und sagte: „Unsere Gedanken sind bei den Erdbebenopfern und allen Angehörigen. Auch wenn das jetzt eventuell eine kleine Spende für den Anfang ist, dennoch müssen wir schnell handeln, um unseren Brüdern und Schwestern dort beizustehen. Wir dürfen sie nicht alleine stehen lassen und müssen ihnen auch den Glauben und das Vertrauen schenken, den sie benötigen, auch wenn es momentan sehr schwierig ist, die Opfer zu bestärken, nicht aufzugeben. Wir helfen und sind auch immer bereit zu helfen wo es auch nötig ist. Vielen lieben Dank an all diejenigen, die großzügig gespendet haben, ob es Nahrungsmittel oder Kleidung sind oder eben auch finanziell.“

Fußballer legen Schweigeminute ein

Nach gemeinsamer Abstimmung hatte der Vereinsvorstand von Aramäer Ahlen sich dafür entschieden, alle Einnahmen beim Sonntagsspiel ebenfalls an die Erdbebenopfer zu spenden. Alle Spieler trugen eine schwarze Binde und ehrten die Verstorbenen mit einer Schweigeminute auf dem Platz. „Wir können hier zwar friedlich unsere Spiele durchführen und kämpfen jedes mal volle 90 Minuten, wer als Sieger den Platz verlässt, wobei andere wirklich um ihr Leben kämpfen müssen. Deshalb haben wir uns einstimmig dafür entschieden, die ganzen Einnahmen zu spenden, um diesen Menschen zu helfen“, so Gabriel Cicek von Aramäer Ahlen.