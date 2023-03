Hochbeete fördern die Nachhaltigkeit

Dem Verein Phänomexx liegt auch die Bildung im Bereich Umwelt und Klima am Herzen. Deswegen spendet er jetzt Hochbeete an Schulen und Kitas. Die Beteilgten an der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule hat schon genaue Vorstellungen von der gärtnerischen Arbeit.

Der Verein Phänomexx will die Nachhaltigkeit in Schulen und Kitas fördern und hat der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule am Dienstagmittag das Material zum Aufbau von sechs Hochbeeten geliefert. Die sollen auf dem Schulhof aufgestellt werden.

Das Projekt ist angelehnt an den Gedanken des Landesprojekts für die Bildung einer nachhaltigen Entwicklung. „Wir wollen mit den Hochbeeten das Thema Nachhaltigkeit für die Zukunft griffig machen“, erklärte der Phänomexx-Vorsitzende Reinhardt Böhm. Die Hochbeete sollen von den sechs Klassen im fünften Jahrgang gepflegt werden.

18 Beete für Schulen und Kitas

Insgesamt werden 18 Hochbeete mit insgesamt 60 Säcken Erde an Schulen und Kitas gespendet, sechs Hochbeete mit 18 Säcken Erde gehen davon an die TMG. Die Finanzierung der Erde hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft in Ennigerloh übernommen. Für das Hochbeet wird Abfallholz aus alten Paletten verwendet, das bei Unternehmen anfällt, die auf dem Zechengelände angesiedelt sind.

Karl-Heinz Siehoff, Mitarbeiter im Phänomexx-Team hat, das Holz passend für die Hochbeete zusammengeschnitten, so dass diese als Bausätze übergeben werden. Die Arbeitskosten und die restlichen benötigten Materialien werden von der Stadt Ahlen getragen. „Nachhaltigkeit ist eines unserer wichtigsten Themen“, begründete Klaudia Froede, Leiterin der Stabsstelle für Klimaschutz und Mobilität, die Unterstützung für das Projekt.

Blumen und Kräuter

Beim Aufbau wird Karl-Heinz Siehoff helfen. Projektleiterin Gülcin Güzey von der TMG kündigte an, dass man in die Hochbeete Blumen und Kräuter pflanzen werde, die Fünftklässler werden bei der Pflege von den Science Buddys, den Gesundheitsbuddys und den Nachhaltigkeitsbuddys begleitet. Das ist ganz im Sinne von Reinhardt Böhm, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler eingebunden werden. Was auch Frauke Hantel-Lauffenberg, didaktische Leiterin, so sieht: „Wir haben hier ein wichtiges und nachhaltiges Projekt, bei dem die Schüler lernen, wie Klimaschutz und Gesundheit geht.“