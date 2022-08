Hochwertige Schnäppchen

Bestes Bummel-Wetter, tolle Angebote – die Rahmenbedingungen für den Flohmarkt für Frauen stimmten. Nur ein Angebot fand am Samstag so gar keine Abnehmerinnen.

„Mädels Klamotte“ in der Fußgängerzone

Weihnachtskugeln im Sommer verkaufen? Kein Problem für Julia Sandforth. „Die Kisten gingen weg wie warme Semmeln“, freut sie sich am Samstagmorgen über das große Interesse an weihnachtlicher Deko. Die achtjährige Lena hilft ihrer Tante gern beim Verkauf.

Kaufleute in „Pro Ahlen“ Veranstalter

Die Kaufleute in „Pro Ahlen“ haben sich nach pandemiebedingter Zwangspause für eine Neuauflage des Flohmarkts für Frauen von Frauen entschieden. Und „Mädels Klamotte“ kommt an. 38 Stände haben Uwe Lieftüchter und Sylvia Sommer vergeben, letztere ist mit ihrer Schwester Anja Krüger mit einem Stand vertreten. Schallplatten von Klassik über Rock bis Pop für zwei Euro – da ist der Andrang riesig. Auch die aussortierten Kleidungsstücke finden das Interesse der Kundschaft. „1,50 Euro für dieses T-Shirt? Da handel ich gar nicht mehr“, sagt eine zufriedene Ahlenerin und packt die neue Errungenschaft in ihren Einkaufskorb.

Das Wetter lädt zum Bummeln ein, die Stadt ist voll, die Besucher neugierig. „Es läuft sehr gut“, so die übereinstimmende Meinung der Marktbeschicker.

Spieglein, Spieglein in der Hand – Ursula Heinz bietet Ketten und Service an. Foto: Angelika Knöpker

Die Auswahl ist riesig. Ob Haushaltsgegenstände neu und gebraucht, Kinderkleidung, Spielwaren, Damen-Oberbekleidung oder Schuhe – wer nichts findet, ist selber schuld. Auch selbst hergestellte Ketten von Gudrun Geers und Ursula Heinz in allen Farben finden das Interesse der Käuferinnen. Im mitgebrachten Spiegel können sich die Kundinnen bewundern, für eventuelle kleine Änderungen in der Länge haben die beiden Frauen spezielles Werkzeug mitgebracht. Das Beste: 30 Prozent ihrer Umsätze wollen sie dem Forum gegen Armut spenden.

Margret Zibulski und Michaela Illing mussten die dicken Winterjacken wieder mit nach Hause nehmen. Foto: Angelika Knöpker

Friedrike Albat hat zu Hause ordentlich aufgeräumt und ihren Kleiderschrank „ausgemistet“. Moderne hochwertige Kleidung gibt es bei ihr jetzt zum Schnäppchenpreis, Abendkleid inklusive. Tochter Laura hilft ihrer Mama gern.

„Alles, was das Herz begehrt“, so bringt Yasemin Otur ihr Warenangebot auf den Punkt. Und in der Tat: Bei ihr gibt es (fast) alles, vom nagelneuen Entkalker und Untersetzer bis hin zu Koffer, Handtaschen, Dekorationsartikel und mehr.

Friederike Albat mit Tochter Laura Foto: Angelika Knöpker

Gut zufrieden sind auch Margret Zibulski und Michaela Illing an ihrem Stand. Lediglich die dicken Winterjacken bleiben hängen, bei den hochsommerlichen Temperaturen möchte die niemand haben.

Die drei Mädels Jennifer Hermann, Lena Hund und Linda Schardien sind schon echte „Profis“ in Sachen Flohmarkt. Sie loben die Organisation und die niedrigen Standgebühren in Ahlen. „Vor vier Jahren waren wir auch dabei und hatten viel Spaß. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder klappt, wünscht sich das Trio eine Wiederholung.