Hoher Schaden durch brennende Strohballen

Strohballenbrände halten die Feuerwehr in Hamm auf Trab. Sowohl in der Nacht zu Dienstag als auch Mittwoch brannte es auf Feldern in Uentrop. Die Polizei sucht die Brandstifter.

Sowohl in der Nacht zu Dienstag als auch zu Mittwoch brannten Strohballen in Uentrop. Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Brandstifter.

Erneut muss die Polizei in Bezug auf Strohballenbrände ermitteln – nun hat es Uentrop getroffen.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, rückten Kräfte der Polizei und Feuerwehr zum Alten Uentroper Weg aus. Zwischen der Einmündung Alter Uentroper Weg / Im Giesendahl und einem Bahndamm brannten auf einem Feld beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits zirka 150 Strohballen.

Durch die Feuerwehr wurde das Abbrennen der Strohballen kontrolliert begleitet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Alte Uentroper Weg in Höhe der Brandörtlichkeit komplett gesperrt. Die Maßnahmen der Feuerwehr sowie die Straßensperrung dauerten noch bis in den Tag hinein.

Kontrolliertes Abbrennen ist die einzige Möglichkeit, die die Feuerwehr in diesen Fällen hat. Foto: Max Lametz

In der Nacht zu wurden Feuerwehr und Polizei erneut zu einem Brand in den Hammer Osten gerufen. Gegen 0.40 Uhr verständigte ein Zeuge die Einsatzkräfte, als er auf einer Grünfläche östlich der Straße Redoute mehrere Strohballen brennen sah. Die Feuerwehr ließ die insgesamt 500 Strohballen auch hier kontrolliert abbrennen und sorgte dafür, dass Gastanks eines angrenzenden Schweinemastbetriebs nicht überhitzten. Die freiwillige Feuerwehr hielt bis zum Vormittag Brandwache. Der Sachschaden allein bei diesem zweiten Brand in Uentrop wird von der Polizei auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Polizei geht in allen Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu den Feuern und zu möglichen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 0 23 81/91 60 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.