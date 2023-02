„Holtergeistern“ eine Absage erteilt

Der Absage der Verwaltung, an einer Diskussion der „Holtergeister“ im Bürgerzentrum Schuhfabrik teilzunehmen, schließt sich jetzt auch die CDU-Ratsfraktion an.

Die CDU-Ratsfraktion begrüßt die Haltung der Verwaltung zur Einladung der „Holtergeister“ für den 9. März im Bürgerzentrum Schuhfabrik. Wie berichtet, hatte die Stadt den Veranstaltern der Diskussion um Stadthaus und Bürgerforum eine Absage erteilt, die Christdemokraten schließen sich an.

„Für eine sachliche Auseinandersetzung ist es wichtig, die Experten der Verwaltung und Planer sowie Architekten anzuhören“, heißt es in einer von Peter Lehmann, Martin Hegselmann und Ralf Marciniak unterzeichneten Pressemitteilung. „Es ist richtig, dass es unterschiedliche Meinungen über den Bürgercampus gibt, aber diese Diskussion kann nur mit den Experten und Fachleuten stattfinden.“ Daher schließe sich die CDU-Fraktion der Entscheidung der Verwaltung zur Absage an und werde an der offiziellen Bürgerinformationsveranstaltung Ende März, vermutlich in der Stadthalle, teilnehmen.

Alle Interessen fair vertreten

„Es ist wichtig, dass alle Beteiligten ihre Interessen fair vertreten und in einem konstruktiven Dialog den bestmöglichen Weg finden, um die Zukunft des Bürgercampus voranzutreiben“, heißt es weiter. „Die CDU-Fraktion ist sich bewusst, dass es unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema gibt, und betont eine offene Diskussion über alle Lösungsansätze. Mit Blick auf die Zukunft des Bürgercampus bleiben die Fraktionsmitglieder treu, stehen hinter dem 2019 gefassten Baubeschluss und arbeiten aktiv an einer positiven Lösung für die Bürger der Stadt. Wir freuen uns auf den Austausch und eine faire Debatte.“