Holtermann: Sanierungsarbeiten an Stahlträgern abgeschlossen

Die Fassadenarbeiten am denkmalgeschützten Haus Holtermann am Markt wertet die Stadt als wichtigen Schritt zum weiteren Erhalt des Gebäudes.

„Mit der Sanierung der Stahlträger ist ein ganz wichtiger Schritt zum Erhalt des Gebäudes gemacht worden“, schreibt Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Anfrage zum Stand der Fassadenarbeiten an Haus Holtermann. Die Maurer-, Stuck- und Putzarbeiten seien jetzt beendet worden, schreibt er weiter. Als Nächstes ständen jetzt Malerarbeiten an. Dazu gehörten die Entfernung des Altanstrichs, kleinere Risse zu schließen, Spachteln, Schleifen, Grundanstrich und der Endanstrich. Ebenso, so Merschhaus, seien an den Fenstern noch Tischler- und Glaserarbeiten erforderlich. Vorläufiges Resümee: „Für den Eigentümer gibt es noch viel zu tun.“ Ein besonderes Lob habe sich die Firma Eichholz verdient, die vorbildlich gearbeitet habe.