Hubschrauber-Insassen hatten keine Chance

Einen spannenden Vortrag rund um den Absturz eines Kampfhubschraubers im Bundeswehr-Einsatz in Mali vor gut fünf Jahren hielt Major Ludwig von Düsterlohe am Mittwoch in der „Westfalen-Kaserne“.

Die Bilder sind bedrückend. Sie zeigen einen großen schwarzen Fleck in der Wüste und viele kleine Trümmerteile. Dass an dieser Stelle ein Kampfhubschrauber der Bundeswehr zerschellt ist, wobei zwei Soldaten starben, bleibt der Vorstellungskraft des Publikums überlassen, das am Mittwochabend gebannt vor einer Leinwand in der „Westfalen-Kaserne“ sitzt.

Es geht um den 26. Juli 2017. Damals brechen die Soldaten Thomas M. und Jan F. mit ihrem „Tiger“ zu einem Einsatz auf, von dem sie nicht lebend zurückkehren. Sie sollen Infos über sich bekämpfende Milizen in Mali einholen – aber am Einsatzort kommen sie nie an. Um 12.12 Uhr stürzt ihr Hubschrauber 82 Kilometer nördlich von Gao ab.

Major Ludwig von Düsterlohe ist zur selben Zeit im Mali-Einsatz, erlebt das Geschehen um den Absturz hautnah mit. Auf Einladung des Freundeskreises Ahlener Soldaten spricht er über Erfahrungen, die ihn bis heute nicht loslassen. Erstmals zeigt er dabei Bildmaterial, das damals nicht in den Medien zu sehen ist.

Zunächst führt der Major seine Gäste in die Lage vor Ort ein, wobei vor allem die lebensunfreundliche Umgebung eine Rolle spielt. Große Hitze, schwere Gewitter und Sandstürme machen den Menschen zu schaffen. Ungebetene Gäste im Lager – wie Schlangen und Skorpione – gehören hier zum Alltag. Schließlich

„Heute wissen wir: Die Piloten haben nichts falsch gemacht“, sagt der Major. Der Autopilot sei eingeschaltet gewesen, aber der Bordcomputer habe mit Werten gearbeitet, die wegen einer falschen Grundeinstellung nicht stimmten. „Der Hubschrauber kippte während des Fluges nach vorne. Es war höchstens eine Sekunde Zeit, um zu reagieren, bevor er wie ein Stein aus etwa 500 Metern Höhe zu Boden schnellte.“ Kurzum: Die beiden Männer hatten keine Chance.

Wie ein großes Puzzle

Ludwig von Düsterlohe beschreibt den ungeheuren Aufwand, den die Bundeswehr im Nachgang betrieb, um einerseits die Verstorbenen zu bergen und andererseits die Absturzursache herauszufinden. „Jedes Teil wurde eingesammelt und zugeordnet – wie bei einem großen Puzzle.“ Dabei seien wegen der Kontaminierung des verbrannten Materials Schutzanzüge nötig gewesen. In sengender Hitze kein einfaches Unterfangen.

Ebenso bewegend: Den Familien der Opfer wurde ermöglicht, direkt an der Unglücksstelle Abschied zu nehmen. Eine Reihe von Umständen habe zu dem Absturz geführt, wie später bekannt wird. „Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelte gegen drei Techniker wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung“, so der Referent. „Sie sollen die Hauptrotorsteuerung falsch eingestellt haben.“

Auch Thomas Kras, Vorsitzender des Freundeskreises, ist sichtlich bewegt von dem Vortrag seines Stellvertreters. „Das hat uns einen bisher ungekannten Einblick gegeben“, hält er fest und wünschte sich zugleich, häufiger solche Veranstaltungen im Rahmen des Jahresprogramms anbieten zu können. Die nächste Veranstaltung für Soldaten und Zivilisten ist das Grünkohlessen im November, das im Heimbetrieb des Trio-Gebäudes stattfindet. Und für April 2023 ist nach dreijähriger Pause wieder eine Fahrt zum Gedenken auf den Düppeler Schanzen in Dänemark anberaumt worden.