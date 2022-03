Huckleberry Finn unterwegs im Kajak

Auf dem Missouri muss Dirk Rohrbach zahlreiche Stauseen durchqueren, wie hier den Fort Peck Lake in Montana. Nicht immer ist der Wellengang so gering, dass er sich einfach mal treiben lassen kann in seinem Kajak.

Mit einem selbst gebauten Seekajak erst über den Missouri und dann den Mississippi bis zum Golf von Mexiko: eine 6000 Kilometer lange Route, die das krasse Gegenteil von einer komfortablen All-inclusive-Reise bildet. Aber unmöglich ist das nicht. Der Fotograf und Abenteurer Dr. Dirk Rohrbach hat diese Herausforderung 2018 gesucht und bewältigt. Am Donnerstagabend nahm er die Zuschauerinnen und Zuschauer bei seiner Multivisionsshow in der Stadthalle mit auf diese spektakuläre Tour, die von extremen Bedingungen, landschaftlicher Schönheit und inspirierenden Begegnungen geprägt war.

Bevor der Trip losgehen kann, baut sich Dirk Rohrbach in der kalifornischen Wüste nahe Los Angeles zwischen Aussteigern und Künstlern zunächst mithilfe eines Bausatzes selbst ein Kajak. Dann wagt er sich auf den Missouri, dessen Oberlauf von riesigen Stauseen durchzogen ist, bei denen die Ufer bis zu zehn Kilometer auseinanderliegen.

Acht Tage durch einen See

Für die Durchquerung des Lake Sakakawea in North Dakota braucht der ambitionierte Paddler allein etwa acht Tage. Teils ist seine Flussreise von widrigsten Witterungsbedingungen geprägt, so dass Rohrbach eine stürmische Nacht fast durchgehend damit verbringt, sein Zelt zu stabilisieren. „Der Fluss bestimmt, wo die Reise hingeht und wann“, beschreibt er die Macht des Elementes, auf dem er sich Tag für Tag fortbewegt.

Oft sieht er tagelang nichts als Wasser und Prärie, trifft dann aber auch wieder auf viele interessante Menschen, die er als „River Angels“ bezeichnet. Leute, die am Rande der Flüsse leben und den Paddler unterstützen, ihm etwa Unterkunft und Verpflegung bieten. „Die Reise ist nur ein roter Faden, um die Geschichten der Menschen zu erzählen“, so Dirk Rohrbach. Er trifft auf Nachfahren der Ureinwohner, Musiker, Kapitäne und „River Rats“, urige Typen, die sich ein Leben ohne den Fluss niemals vorstellen könnten. Eine große Rolle spielt auf dem Missouri der Fischfang. „Der Oberlauf ist eines der besten Reviere zum Fliegenfischen“, schildert der Referent. Überhaupt würde das Fischen in den USA als populärer Sport betrieben. Hier gehe es dann nicht darum, den Fisch zu essen, sondern sich mit ihm zu messen – und ihn dann wieder in den Fluss zu entlassen.

Dirk Rohrbach präsentiert das Buch „Im Fluss“, welches Impressionen seines Abenteuers wiedergibt. Foto: Martin Feldhaus

Dann der Wechsel auf den Mississippi – mit Respekt, aber eigentlich ohne große Erwartungen. „Der Fluss hat mich aber auf eine Art überrascht, die ich ihm nicht zugetraut hätte“, gibt Dirk Rohrbach zu. Was er damit meint, verdeutlichen wiederum beeindruckende Bilder. Etwa von gigantischen Frachtern, die Waren über die Wasserstraße transportieren, aber auch von vielen spannenden Begegnungen und Abenteuern. „Ich habe mich ein bisschen wie Huckleberry Finn gefühlt“, beschreibt der Abenteurer seine Gefühlslage. Abseits des Stroms finden sich riesige Baumwollfelder. „Das ist bis heute ein wichtiger Industriezweig.“ Allerdings stiegen immer mehr Produzenten um und bauten lieber Weizen oder Soja an.

An die Multivisionsleinwand wirft er auch Fotos riesiger Plantagenhäuser in Louisiana, die an die Sklaverei als dunkles Kapitel amerikanischer Geschichte erinnern und auf Dirk Rohrbach als „Mahnmal“ wirken. Die letzte Metropole entlang seiner Flussroute ist New Orleans, berühmt für seinen ältesten Stadtteil, das French Quarter, berühmt als eine Wiege der Jazz-Musik.

Zwei Millionen Paddelschläge

Nach 6000 Kilometern und etwa zwei Millionen Paddelschlägen an insgesamt 135 Tagen erreicht Dirk Rohrbach dann den Golf von Mexiko. Er hat damit als erster Europäer Nordamerikas längste Flüsse von der Quelle bis zur Mündung befahren. Überhaupt haben diese Route erst elf Menschen bewältigt, wohingegen bereits zwölf Menschen auf dem Mond waren. Ein extremes Abenteuer, wie er rückblickend einräumte. „Die Flüsse haben mich gefordert, manchmal über meine Grenzen hinaus“, so Rohrbach im Gespräch mit „AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke. Gerade in diesen Momenten hätten ihm die „River Angels“ geholfen, also die vielen intensiven Begegnungen am Ufer von Missouri und Mississippi.

Warum eigentlich immer wieder Amerika? „Das weite, zerstreute und unbegrenzte Land macht den Geist weit“, erklärte Dirk Rohrbach, der übrigens am Ende der extremen Reise auf dem Fluss eine gehörige Portion Wehmut empfand. Ein Gefühl, das die Zuschauer angesichts der vielen unbeschreiblich schönen Bilder gut nachvollziehen konnten.

Ein großes Ziel

Als Radiojournalist produziert Dirk Rohrbach für den Bayerischen Rundfunk viel beachtete Reportagen, unter anderem seine Langzeit-Serie „50 States – Eine Entdeckungsreise durch Amerika“, die auch als Podcast erschienen und in der Online-Mediathek des BR zu finden ist. Der USA-Liebhaber hat bis 2026 ein großes Ziel: Wenn die Vereinigten Staaten ihren 250. Geburtstag feiern, möchte er alle 50 Bundesstaaten bereist haben. Vielleicht können sich die Multivisionsfans dann auf weitere spektakuläre Bilder aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten freuen.