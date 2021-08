Hüpfen wie frisch gemachtes Popcorn

Wie spannend der eigene Körper ist, lernten die Teilnehmer in der VHS-Kinderuni. Anschließend konnten die Kinder ihre Eltern mit interessanten Fakten beeindrucken. Oder hätten Sie gewusst, welches Organ am schnellsten austrocknet?

Rund um die Gesundheit drehte sich das Angebot „Fit für Kids“ im Rahmen der VHS-Kinderuni. Die Physiotherapeutin Jutta Papenfort erklärte den Acht- bis Zwölfjährigen zuerst den menschlichen Bewegungsapparat in der Theorie. Die Kinder lernten, wie viele Knochen und Muskeln ihr Körper hat. Dabei merkten sie, wie spannend der eigene Körper ist.

„Bewegung macht schlau“: Diesem Motto folgten dann die sportlichen und interaktiven Übungen, bei der die Freude an der Bewegung nicht zu kurz kam. Sie zeigten eine Alternative zur digitalen Welt, in der oft viel zu viel Zeit mit Smartphone, Tablet und Co verbracht wird. Viel Spaß machte die Popcornübung. Die Kinder hüpften wie frisch gemachtes Popcorn und mussten sich dann auf Zuruf zu Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen zusammenfinden – so wie Popcorn manchmal auch zusammenklebt.

Jutta Papenfort erklärte ihren jungen Teilnehmern auch, welches Organ am schnellsten austrocknet. Das ist nämlich das Gehirn. Deshalb ist es wichtig, immer genügend Getränke zu sich zu nehmen, die möglichst keinen Zucker beinhalten. Nach zwei Stunden wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt, mit denen sie ganz aufgeregt das neue Wissen teilten.