Hurra, hurra, die Schule ist aus!

Wie gelingt der Start in die schulfreie Zeit am besten? Möglicherweise ein gutes Rezept: ein musikalischer Stilmix aus Techno, Dance-House und tanzbaren Elek­trosounds, kombiniert mit einem leckeren Drink. Diese Mischung kommt jedenfalls am Freitagabend beim Auftakt von „Tralla City“ auf dem Marktplatz richtig gut an und sorgt dafür, dass dutzende aktuelle und ehemalige Schulabgänger unter dem Motto „School‘s out““ entspannt in die Sommerferien starten können.

„Ahlen, habt ihr Bock?“ stellt DJ Pascal Kaiser, der auf der Bühne den Startschuss gibt, eine wohl eher rhetorisch gemeinte Frage. Die lautstarke Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Die, die da sind, haben Bock und gehen zu Dance-House und härteren Techno-Klängen richtig ab. Kaiser, der aus der Bandszene in Freiburg kommt und sich vom Schlagzeuger zum DJ entwickelt hat, heizt den Tanzenden vor der Bühne ordentlich ein. Er schafft es, von der heutigen Jugend bis zum „Raver der ersten Stunde“ alle Ahlener abzuholen. Das Resultat: „Pascal“- Sprechchöre am Ende einer beatgeladenen Stunde.

Bei „Open Rim" geht Jung und Alt vor der Bühne voll mit. Foto: Martin Feldhaus

Dann läutet Hannah Kluck vom Kulturbüro den Höhepunkt ein. „Wir gehen in die nächste Runde mit Open Rim“, kündigt sie an. Und diese Runde hat es in sich. Während sich die Tanzfläche vor der Bühne immer weiter füllt, zeigt das Duo Christian Egermann und Noah Dröge, warum es zu den besten Nachwuchskünstlern im Ruhrgebiet zählt. Insbesondere die Stücke „Falling for You“ und „Fragile“, bei denen Luisa Bäumer ausdrucksstark singt, sorgen für einen einzigartigen Sound, der das Publikum begeistert. Nach einer Stunde voller junger, lebendiger und kontrastreicher Musik, die erfrischend vielfältig ist und sich nicht in ein bestimmtes Schema pressen lässt, rücken Jung und Alt bei „All Right“ ganz nah vor die Bühne und leuchten zum Abschluss mit ihren Smartphones. Auch nach dem Auftritt ist „Open Rim“ bei zahlreichen Autogrammjägern gefragt.

Insgesamt ein musikalischer Doppelpack, der für die „Tralla City“-Reihe eher ungewöhnlich ist, aber offensichtlich Anklang findet. „Das ist ein völlig neues Format“, verdeutlicht Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels mit Blick auf die Idee, eine „School’s-out-Party“ in die Reihe zu integrieren. Dabei sei es auch darum gegangen, die Lücke zu schließen, die zwei Corona-Jahre ohne echte Schulabschlussfeiern hinterlassen haben. „Wir wollen gerade auch denjenigen etwas bieten, die in den letzten beiden Jahren keine Möglichkeiten hatten zu feiern“, so Wessels.

Einige Angehörige der Abiturientia 2021 des St.-Michael-Gymnasiums feiern noch einmal ihren Schulabschluss nach. Foto: Martin Feldhaus

Eine Idee, die zündet. „Schön, dass wir die Möglichkeit haben, unser Abitur ein wenig nachzufeiern“, findet etwa Maya. Sie ist zusammen mit einigen Freunden aus der Abiturientia 2021 des St.-Michael-Gymnasiums gekommen und freut sich, über die „kleine Nachholaktion“ auf dem Marktplatz. Schließlich seien im letzten Sommer coronabedingt nur Feiern im kleinen Rahmen möglich gewesen. „Wenn in Ahlen was los ist, ist das immer gut“, ergänzt Dominik Mateina.

Mittendrin wird auch ein Junggesellinnenabschied gefeiert: Regina Behrens holt 25 Jahre nach der standesamtlichen Trauung ihre kirchliche Hochzeit nach – und lässt es vorher mit einigen Freundinnen in einheitlichen T-Shirts krachen. Wie die Musik gefällt? „Eigentlich ist das ja nicht meine Richtung, aber ich finde es prima“, sagt Sylvia Wonnemann. Man müsse zu diesen Elektrosounds einfach die ganze Zeit tanzen. So war es wohl auch gedacht.