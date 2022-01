Hybridformate auf dem Vormarsch

Am kommenden Freitag (28. Januar) öffnet der Kunstverein seine Ausstellung „Talente gesucht – Talente gefunden“ mit den Wettbewerbsarbeiten des Jugendförderpreises. Wegen der hohen Inzidenzzahlen wird auf eine offizielle Eröffnung verzichtet.

Charlotte Hallermanns Installation trägt den Titel „Vaccine No. 5“. Die junge Künstlerin bezieht sich dabei explizit auf die Werbung für das bekannte Parfüm Chanel No. 5.

Zum 13. Mal verleiht der Kunstverein Ahlen den „Förderpreis Junge Bildende Kunst“. Und zum zweiten Mal macht Corona den Ausrichtern einen dicken Strick durch die Rechnung. Im vergangenen Jahr konnte die Ausstellung aufgrund des Lockdowns weder eröffnet noch gezeigt werden. Die öffentliche Präsentation beschränkte sich auf eine Vorstellung der Preisträgerarbeiten in einem leerstehenden Ladenlokal.

Eine Eröffnung wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Ab kommenden Freitag (28. Januar) wird die Ausstellung zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich sein. Dann werden auch die diesjährigen Preisträger öffentlich, die eine dreiköpfige Jury am Donnerstag unter 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermittelt hat „Diesmal haben sich wieder deutlich mehr beteiligt“, freute sich der künstlerische Leiter Sven Henric Olde. Insgesamt seien 100 Arbeiten eingereicht worden. Sven Henric Olde bescheinigt den Teilnehmenden ein beachtliches Niveau. Auffällig sei, dass neben den klassischen Techniken wie Malerei, Zeichnung und Skulptur auch immer mehr digitale Arbeitsweisen Verwendung fänden. Auch das Crossover von analog und digital ist Olde aufgefallen.

Gerd Buller, Roland Klein, Sven Henric Olde, Irene Gromes und Ulrich Loermann (v.l.) freuen sich, wenn die Preisträger-Ausstellung Anklang findet. Foto: Dierk Hartleb

Keine leichte Aufgabe für die Jury – bestehend aus Franziska Franek, Lisa Voß-Loermann und dem Künstler Valentino Magnolo – , aus den Bewerbungen letztlich die Siegerarbeiten auszuwählen.

„Mit der Preisvergabe wollen wir die Preisträger motivieren, in der Zeit zwischen Schule und Beruf ihre Begabung auszuprobieren und zu nutzen“, skizzierte Olde das Ziel des Wettbewerbs, der insgesamt mit 700 Euro dotiert ist. Verbunden mit der Preisvergabe ist ein fünfjähriges Förderprogramm.

Co-Vorsitzender Gerd Buller dankte anlässlich der Vorbesichtigung am Freitagvormittag der Sparkasse Münsterland Ost für ihr finanzielles Engagement bei der Auslobung des Preises. Vorstandsmitglied Roland Klein sicherte auch für das kommende Jahr die Unterstützung zu.

Das Thema Augen hat Aysegül Tunç in „Moments/Views Everywhere“ skulptural umgesetzt. Foto: Dierk Hartleb

Direkt mit der Öffnung der Ausstellung werden die Preisträger bekanntgegeben. „Wir haben zwar aufgrund der hohen Inzidenz in Ahlen auf eine Eröffnung verzichtet, aber wir wollen die Ausstellung auf jeden Fall zugänglich machen“, betonten Gerd Buller und Ulrich Loermann noch einmal. In der Stadt-Galerie sei genügend Platz, so dass auch die Hygienebestimmungen eingehalten werden könnten.

Besonders angesprochen fühlen sollen sich die Schulen. „Wir sind jederzeit bereit, die Ausstellung auf Anfrage zu öffnen“, kündigte Gerd Buller an.

Die Skulptur „Herz gegen Verstand“ von Melinda Kocak kann als politische Anspielung auf gesellschaftliche Zustände verstanden werden. Foto: Dierk Hartleb

Die Ausstellung „Talente gesucht – Talente gefunden“ ist bis 28. Februar geöffnet: freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.