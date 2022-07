Hygienisch? Drei Euro bar auf die Hand

Schnelltester Philipp Bake wittert eine nicht ernst gemeinte Geschäftsidee: „Rent an Rentner“. Dann sei kein Bürgertest teurer als drei Euro. Seit Freitag kassiert auch der Betreiber des Testzentrums Ahlen – bis zu zehn Euro. Je nach Anlass.

Der „ganze Irrsinn“ drängt Philipp Bake zu Ironie und nicht ernst gemeinter Geschäftsidee: „Rent a Rentner“. Denn dann sei man mit drei Euro immer schön dabei. Oma besuchen, Opa besuchen – das passe jetzt immer. Seit Freitag wird auch am „Testzen­trum Ahlen“ an der Ecke Warendorfer Straße / Otto-Schott-Straße kassiert. Die neue Verordnung greift. Mit drei Preisklassen: gratis, drei Euro und zehn Euro. Den vollen Preis hätte Patrick Wasin am Morgen beinahe bezahlen müssen. Als Betreuer auf dem Weg zu den städtischen Mammut-Ferienspielen wollte er vor dem großen Bergfest ganz sicher gehen. Dass Bake „nur“ drei Euro nahm? „Er hat die Oma im Haus.“ Wie bitte?