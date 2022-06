Ideen für das alte Torwächterhaus

Liebhaber gesucht: Die „Ahlener Stadtbildmacher“ wollen helfen, das alte Torwächterhaus an der Kampstraße an einen Denkmalfreund zu verkaufen.

„Ahlener Stadtbildmacher“ rücken Kampstraße 37 in den Fokus

Vor der Tür hat Silke Büscher-Wagner bereits sauber gemacht. Jetzt will der Verein „Ahlener Stadtbildmacher“

Schon oft waren die „Ahlener Stadtbildmacher“ so etwas wie Türöffner, wenn es um die Rettung historischer Bausubstanz geht. In diesem Fall übernimmt die Vorsitzende diese Funktion nicht nur im übertragenen Sinn: Silke Büscher-Wagner gewährt Interessierten nun Einblick in ein ganz besonderes Objekt, das sie und ihre Mitstreiter gerne erhalten sehen möchten.