Im Rausch der Geschwindigkeit

Geschwindigkeit ist die Leidenschaft, die am Samstag auf dem großen Langstteich wörtlich Wellen schlug. Der Schiffsmodellclub Ahlen (SMC) hatte zum Speedboot-Treffen geladen. Und viele Modellkapitäne kamen. Ferngesteuert ließen sie ihre Minirennbote über das Wasser düsen. Dazu gab es reichlich Gelegenheit zum Fachsimpeln, zum Austauschen von Erfahrungen und Tipps.

Ob Katamaran, Einrumpfboot oder Hydroplan, hier treffen immer Weltanschauungen aufeinander. Allen gemeinsam ist der Spaß an der maximalen Geschwindigkeit. Einiges über 100 Stundenkilometer sind diese Flitzer schnell. Da muss der Pilot mit seiner Fernsteuerung nur einen Moment unachtsam sein oder ein Zucken im Finger kriegen, dann geht sein Boot gern mal in den Überschlag. „Macht nichts, dafür sind die gebaut“, sagt Lars Lehnhoff aus Haltern augenzwinkernd. Seine „Electra“ hat auch schon einige ungewollte Salti hinter sich. Mit einer hohen Wasserfontäne saust das Boot über den Langst­teich.

„ »Für U-Boote ist das hier nicht so geeignet.« “ Stefan Sahlmen vom SMC Menden

Gleich ist die „Miss Fire“ dran. Der Hydroplan gehört Stefan Sahlmen vom SMC Menden. „Sollte was schiefgehen, ist es so dicht“, erklärt der Modellkapitän und klebt sorgfältig den abnehmbaren Decksteil ab. Auch die „Miss“ bringt es auf über 100 km/h. „Aber das fahren wir hier nicht aus, dafür ist der Teich nicht lang genug“, bedauert Sahlmen. Er teilt seine Liebe zu schwimmenden Untersätzen zugleich auf Über- und Unterwasserfahrten. „Für U-Boote ist das hier nicht so geeignet“, stellt der Speedfreak fest.

Das Treffen am Langstteich bot den Modellbootkapitänen nach langer Zeit auch wieder mal die Gelegenheit zum Fachsimpeln über ihr gemeinsames Hobby. Foto: Peter Schniederjürgen

„Wir freuen uns einfach, nach der Corona-Zwangspause wieder Freunde und Kollegen zu treffen“, erklärt der Gastgeber, Club-Kommodore Oliver Neuperger vom SMC. Das hat den Kapitänen der Modellschiffe gefehlt, der Austausch untereinander. Umso schöner, dass Veranstaltungen wie diese jetzt wieder möglich sind und auch zahlreiche Zuschauer anziehen.

Am Sonntag schloss sich das Schaufahren des Schiffsmodellclubs an. (Bericht folgt.)