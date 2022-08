Bilder von Paris erschaffen Larissa Neufeld und Andreas Blechmann am kommenden Sonntag.

Im Rahmen des „Musikalischen Ausklangs“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag (28. August) um 17 Uhr ein zu einem französischen Sommerkonzert. „Image de Paris“ („Bilder von Paris“) lautet das Motto in der Pauluskirche. Kantorin Larissa Neufeld entführt musikalisch in die französische Hauptstadt und spielt zusammen mit Andreas Blechmann unter anderem Orgelwerke von Julien Bret oder die bekannten Chansons von Edith Piaf. Im Anschluss erwartet die Besucher stilecht französischer Wein. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte willkommen.